Askerlik yeri sorgulama | Kasım celbi açıklandı

Askerlik yerini öğrenmek isteyen yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın ardından araştırmalarını hızlandırdı. 31 Ağustos'ta tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2023 Kasım ayı celbinin açıklanmasının ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Askerlik yeri sorgulama' araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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MSB KASIM CELBİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kasım ayı seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde adaylarla paylaşıldı. Askerlik yerlerinin açıklanması durumunda sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

2023 ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

👉 🇹🇷Cumhuriyetimizin 100. yılı için kutlama mesajları | RESİMLİ 🇹🇷

2023 KASIM AYI SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 09 Kasım 2023 Er (2'nci Grup): 07 Aralık 2023 Er (3'üncü Grup): 11 Ocak 2024

ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

e-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1. ADIM

e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

2. ADIM

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

3. ADIM

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.