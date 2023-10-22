YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | ÖSYM YDS-2 kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?

YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | Her yıl üç kez ÖSYM tarafından düzenlenen ve binlerce adayın kariyerinde ilerleme kaydetmek, akademik kariyer yapmak veya kendini geliştirmek için katıldığı Yabancı Dil Sınavı için geri sayım sürüyor. 22 Ekim Pazar günü yapılacak sınav ile ilgili arama motorlarında sorgulanan YDS saat kaçta başlıyor, bitiyor? ÖSYM YDS-2 kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

2023 YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu yılın ikinci Yabancı Dil sınavı 2023/YDS-2, saat 10.15'te başlayacak. 83 farklı sınav merkezinde eş zamanlı olarak yapılacak sınav, saat 13.15'te sona erecek.

2023 ÖSYM YDS-2 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Yabancı Dil sınavı'nda adaylara okuma, dinleme ve dilbilgisi becerilerini ölçen 80 soru sorulacak. Yanlış cevapların doğruları götürmediği sınav, 180 dakika sürecek.

Sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

2023 ÖSYM YDS-2 SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Saat 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.