TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TAB Gıda ne zaman sonuçlanır?

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilmesinin ardından yatırımcıların büyük ilgiyle takip ettikleri ve uzun yıllardır Türkiye'de yatırımlarını devam ettiren TAB Gıda halka arzının ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Peki TAB GIDA halka arz ne zaman açıklanacak? TAB GIDA ne zaman sonuçlanır? İşte detaylar...

TAB GIDA NE ZAMAN SONUÇLANIR?

TABGD bist kodu ile halka arz edilen TAB Gıda'nın 18 – 19 – 20 Ekim tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Bünyesinde Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola, Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker, Popeyes, Burger King, Sbarro, Subway, Ne Yediğini Bil, Usta Dönerci, Usta Pideci gibi markaları barındıran TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş., halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

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TAB GIDA HANGİ MARKALAR?

Burger Kıng

Arby's

Popeyes

Usta Dönerci

Sbarro

Usta Pideci

Subway

Döner Stop

Ne Yediğini Bil

Tıkla Gelsin

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı TAB GIDA A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!