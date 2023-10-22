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TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TAB Gıda ne zaman sonuçlanır?

TAB Gıda'nın halka arz edilmesinin ardından vatandaşlar, sonuçlar için beklemeye koyuldu. Burger King, Sbarro, Arby's, Usta Dönerci gibi ün yapmış yemek markalarını bünyesinde barındıran TAB Gıda'nın halka arzının ardından arama motorlarında sorgulanan 'TAB GIDA halka arz ne zaman açıklanacak? TAB GIDA ne zaman sonuçlanır?' sorularının cevabını ve TAB Gıda halka arz detaylarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 11:41 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:02
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TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TAB Gıda ne zaman sonuçlanır?

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilmesinin ardından yatırımcıların büyük ilgiyle takip ettikleri ve uzun yıllardır Türkiye'de yatırımlarını devam ettiren TAB Gıda halka arzının ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Peki TAB GIDA halka arz ne zaman açıklanacak? TAB GIDA ne zaman sonuçlanır? İşte detaylar...

TAB GIDA NE ZAMAN SONUÇLANIR?

TABGD bist kodu ile halka arz edilen TAB Gıda'nın 18 – 19 – 20 Ekim tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Bünyesinde Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola, Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker, Popeyes, Burger King, Sbarro, Subway, Ne Yediğini Bil, Usta Dönerci, Usta Pideci gibi markaları barındıran TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş., halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

TAB GIDA HALKA ARZ İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

TAB GIDA HANGİ MARKALAR?

  • Burger Kıng
  • Arby's
  • Popeyes
  • Usta Dönerci
  • Sbarro
  • Usta Pideci
  • Subway
  • Döner Stop
  • Ne Yediğini Bil
  • Tıkla Gelsin

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı TAB GIDA A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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