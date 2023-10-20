GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1240. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Tuğba gelin çeyrek altın kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?
Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Tuğba gelin 10 altın bileziğin sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?
Haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alan Cansu gelin elendi.
HAFTALIK PUAN DURUMU:
Tuğba gelin: 83
Yeşim gelin: 78 Ceren gelin: 52 Cansu gelin: 31
Yeşim gelin: 78
Ceren gelin: 52
Cansu gelin: 31