Haberler Haberler GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta'nın 20 Ekim Cuma günü yayımalanan hafta finalinde. Gelinlerin pişirdiği, kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kazanan isim merak ediliyor. Günün 1.'sinin çeyrek altın alacağı, haftanın 1.'sinin ise 10 altın bileziğin sahibi olduğu Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta 20 Ekim kim elendi? Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 15:54 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 16:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1240. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Tuğba gelin çeyrek altın kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Tuğba gelin 10 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alan Cansu gelin elendi.

HAFTALIK PUAN DURUMU:

Tuğba gelin: 83

Yeşim gelin: 78

Ceren gelin: 52

Cansu gelin: 31

DİĞER
Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek
Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!
F.Bahçe'de transfer bombaları peş peşe!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri
Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 15:57
Beşiktaş'tan taraftar açıklaması Beşiktaş'tan taraftar açıklaması 15:52
Trabzonspor'a sevindirici haber! Trabzonspor'a sevindirici haber! 15:39
"Dünyanın en iyisi olacağıma inanıyorum" "Dünyanın en iyisi olacağıma inanıyorum" 15:35
Ziyech'e Zaha taktiği! Ziyech'e Zaha taktiği! 15:32
Beşiktaş ile anılan ünlü teknik adam İstanbul'da! Beşiktaş ile anılan ünlü teknik adam İstanbul'da! 15:18
Daha Eski
Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması! Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması! 14:46
F.Bahçe TFF'ye başvurdu! Erden Timur... F.Bahçe TFF'ye başvurdu! Erden Timur... 14:25
Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta? Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta? 14:08
Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman? Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman? 14:06
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? 14:04
V. Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman? V. Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman? 13:59