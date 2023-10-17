ÇULLAMA KÖFTE TARİFİ - Çullama köfte nasıl yapılır? Püf noktaları ve malzemeleri...

ÇULLAMA KÖFTE TARİFİ - Afyonkarahisar'ın meşhur yemeklerinden Çullama köfte, büyük küçük herkesin tadından doyamayacağı bir yemek olarak bilinir. Çullama Köfte tarifini kendi evinde, kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için meşhur Çullama Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

ÇULLAMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Köfte harcı için:

500gramdana kıyma

1çay bardağıince bulgur

1adetkuru soğan

1/4demetmaydanoz

3çay kaşığıtuz

1çay kaşığıkarabiber

1çay kaşığıkimyon

1çay kaşığıyenibahar

Kaplaması için:

3adetyumurta

1yemek kaşığıyoğurt

3yemek kaşığıun

1/2çay kaşığıkarbonat

1/2çay kaşığıtuz

Kızartmak için:

1,5su bardağısıvı yağ

Domates sos için:

1yemek kaşığıtereyağı

1,5su bardağıdomates rendesi

1/2çay kaşığıtuz

1/2çay kaşığıkarabiber

1çay kaşığıpul biber

1çay kaşığıkuru nane

Sunum için:

2su bardağısüzme yoğurt

1/2çay kaşığıtuz

Yapılışı:

Köfte harcı için maydanozları olabildiğince ince kıyın, soğanı rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

Derin bir kabın içerisinde kıyma, soğan, bulgur, maydanoz ve baharatları 5-6 dakika bulgurlar hafifçe şişip harç birbiriyle özleşene kadar yoğurun.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizi hafifçe ıslatıp köfteleri sıkıca yuvarlayın ve bastırın. Köfteleri yaptıktan sonra en 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

Köfteler dinlenirken yayvan bir tencerede 2 litre kadar su kaynatın ve içerisine az miktarda tuz atın.

Köfteleri buzdolabında çıkarın, kaynar suda yaklaşık 3 dakika sertleşene kadar pişirin. Köfteleri sudan süzerek alın ve ılınmaya bırakın.

Köfteler dinlenirken kaplaması için yumurta ve yoğurdu çırpın unu azar azar ekleyin. Sonlara doğru tuzu ve karbonatı da ekleyip pürüzsüz koyu akışkan bir harç hazırlayın.

Harcı hazırladıktan sonra geniş yüzeyli bir tavada sıvı yağı orta sıcaklıkta ısıtın.

Köfteleri yumurtalı harca bandırın, çatal yardımı ile fazlasını süzdürüp yağda önlü arkalı kızartın. Kızaran köfteler havlu peçete üzerine çıkarın.

Sos için ufak bir tavada tereyağını eritin, domates püresini ve baharatları ekleyip 1-2 taşım kısık ateşte kaynatın.

Köfteleri sıcak olarak yanında sos ve tuzla çırpılmış süzme yoğurt ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN