CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 16 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Ekim Pazartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,87 (Alış) - 27,88 (Satış)

EURO: 29,39 (Alış) - 29,40 (Satış)

STERLİN: 33,77 (Alış) - 33,94 (Satış)

1 DOLAR = 27, 88 TL

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👉16 Ekim Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.716,54₺

Gram altın satış: 1.716,74₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.893,00₺

Çeyrek altın satış: 2.923,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.803,00₺

Yarım altın satış: 5.847,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.571,00₺

Tam altın satış: 11.648,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.824,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.003,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.883,00₺

Ata altın satış: 11.952,00 ₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ekim Pazartesi günü saat 13.35 itibarıyla alınmıştır.