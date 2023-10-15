Haberler Haberler Meteoroloji'den 12 ile sarı uyarı: ⚡Sel ve su baskınlarına dikkat (İstanbul hava durumu 15 Ekim)

Meteoroloji'den 12 ile sarı uyarı: ⚡Sel ve su baskınlarına dikkat (İstanbul hava durumu 15 Ekim)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim PAzar günü hava tahmin raporunda, 15 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Gece saatlerinden itibaren çok kuvvetli olması beklenen yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceğini ve sıcaklığı düşüreceğini belirten uzmanlar, İstanbul'da ise Pazar günü açık ve güneşli havanın etkili olacağını ancak yeni haftada yağış beklendiğini kaydetti. İşte 15 Ekim 2023 illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 08:01
Meteoroloji'den 12 ile sarı uyarı: ⚡Sel ve su baskınlarına dikkat (İstanbul hava durumu 15 Ekim)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 15 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde birçok kentte görülecek yağışların, K. Maraş'ın batısı ve Hatay kıyılarında, yarın Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN 12 İLE SARI UYARI

Yağışların bu gece saatlerinde Osmaniye, K. Maraş'ın batısı ve Hatay kıyılarında, yarın Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 15 EKİM PAZAR

15 Ekim Pazar günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve açık bir ahva bekleniyor. Mevsim normallerinde devam eden sıcaklık, megakentte gün içinde en yüksek 22 derece olarak ölçülecek. Yeni hafta ise yağışla balayacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

15 Ekim Pazar: Az Bulutlu | 22°C

16 Ekim Pazartesi: Sağanak Yağışlı | 22°C

🌥 17 Ekim Salı: Çok Bulutlu | 20°C

18 Ekim Çarşamba: Sağanak Yağışlı | 21°C

19 Ekim Perşembe: Az Bulutlu | 21°C

15 EKİM PAZAR İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

  • EDİRNE 11°C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

  • İSTANBUL 14°C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

  • SAKARYA 12°C, 24°C: Parçalı bulutlu

  • KIRKLARELİ 12°C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın'ın doğusu, Muğla ve Denizli çevrelerinin yarın öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR 7°C, 22°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • DENİZLİ 13°C, 27°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İZMİR 14°C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

  • MANİSA 13°C, 29°C: Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kesimleri ile Hatay kıyıları, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batısında, yarın Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA 18°C, 26°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANTALYA 19°C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri ile zamanla il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • HATAY 17°C, 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • MERSİN 19°C, 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kayseri çevreleri ile yarın Eskişehir, Konya'nın batısı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Kayserinin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANKARA 9°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ÇANKIRI 4°C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR 7°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KONYA 9°C, 21°C: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU 5°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

  • DÜZCE 10°C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

  • KASTAMONU 5°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ZONGULDAK 13°C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

  • AMASYA 9°C, 25°C: Parçalı , zamanla yer yer çok bulutlu

  • SAMSUN 13°C, 22°C: Parçalı bulutlu

  • TOKAT 8°C, 24°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu,yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

  • TRABZON 15°C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, yarın güney ve batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Malatya, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. yarın güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

  • KARS 3°C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

  • ERZURUM 3°C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

  • MALATYA 8°C, 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • VAN 7°C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

  • DİYARBAKIR 10°C, 25°C: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • GAZİANTEP 14°C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SİİRT 14°C, 27°C: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ŞANLIURFA 19°C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısı ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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