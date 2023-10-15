Meteoroloji'den 12 ile sarı uyarı: ⚡Sel ve su baskınlarına dikkat (İstanbul hava durumu 15 Ekim)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 15 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde birçok kentte görülecek yağışların, K. Maraş'ın batısı ve Hatay kıyılarında, yarın Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN 12 İLE SARI UYARI

Yağışların bu gece saatlerinde Osmaniye, K. Maraş'ın batısı ve Hatay kıyılarında, yarın Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 15 EKİM PAZAR

15 Ekim Pazar günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve açık bir ahva bekleniyor. Mevsim normallerinde devam eden sıcaklık, megakentte gün içinde en yüksek 22 derece olarak ölçülecek. Yeni hafta ise yağışla balayacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

☁15 Ekim Pazar: Az Bulutlu | 22°C

⛈ 16 Ekim Pazartesi: Sağanak Yağışlı | 22°C

🌥 17 Ekim Salı: Çok Bulutlu | 20°C

⚡ 18 Ekim Çarşamba: Sağanak Yağışlı | 21°C

⛅19 Ekim Perşembe: Az Bulutlu | 21°C

15 EKİM PAZAR İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 12°C, 24°C: Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın'ın doğusu, Muğla ve Denizli çevrelerinin yarın öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 27°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 29°C: Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kesimleri ile Hatay kıyıları, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batısında, yarın Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 26°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri ile zamanla il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 19°C, 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kayseri çevreleri ile yarın Eskişehir, Konya'nın batısı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Kayserinin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 21°C: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

AMASYA 9°C, 25°C: Parçalı , zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C: Parçalı bulutlu

TOKAT 8°C, 24°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu,yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, yarın güney ve batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Malatya, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. yarın güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

KARS 3°C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

ERZURUM 3°C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.