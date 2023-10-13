Haberler Haberler FATİH SU KESİNTİSİ - Fatih'te sular ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)

FATİH SU KESİNTİSİ - Fatih'te sular ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)

Fatih'te 13 Ekim Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Fatih su kesintisi olan mahalleleri ve 13 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 09:44 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 10:10
FATİH SU KESİNTİSİ - Fatih'te sular ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)

13 EKİM 2023 FATİH SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih'te bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 13 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Fatih 13 Ekim Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

FATİH'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: AYVANSARAY MAH, BALAT MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 13/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 13/10/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Meğer bir değil iki kızı varmış...Metin Akpınar’ın yıllardır sakladığı sırrı ortaya çıktı
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İşgalci devlet savaş suçu işliyor: 1.1 milyon sivil tehlikede
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
BARAJ DOLULUK ORANI 13 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! 09:35
Gözüne o ismi kestirdi! Scoutlar takip ediyor Gözüne o ismi kestirdi! Scoutlar takip ediyor 08:25
Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" 07:59
Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" 07:40
Helal olsun Bizimkiler! Helal olsun Bizimkiler! 06:32
Kutlamalar 3 gün sonra Kutlamalar 3 gün sonra 06:30
Daha Eski
Erden Timur A Spor'da Erden Timur A Spor'da 06:25
Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! 01:09
A. Efes evinde kaybetti! A. Efes evinde kaybetti! 01:09
İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! G.Saraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! G.Saraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı 01:09
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? 01:09
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! 01:09