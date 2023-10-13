Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANI 13 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 13 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

13 Ekim 2023 Cuma günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'nu altında seyrediyor. Megakentte su sıkıntısı yaşanmaması için belediyeler her gün yeni bir önlem duyururken vatandaşlar da suyu boşa kullanmama konusunda sık sık uyarılıyor. Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin altında ölçülürken 178,5 kilometrekarelik havza alanına sahip Pabuçdere Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 3,35 oldu. İşte 13 Ekim 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 09:54 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 10:01
BARAJ DOLULUK ORANI 13 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 13 EKİM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,35 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 47,11 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Ekim 2023 Cuma günü yüzde 22,36 olarak ölçüldü.

💦13 EKİM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

13 Ekim 2023 Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 22,13 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %47,11

🚿 Darlık Barajı: %34,26

🚿 Elmalı Barajı: %17,19

🚿 Terkos Barajı: %10,82

🚿 Alibey Barajı: %24,45

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,18

🚿 Sazlıdere Barajı: %7,81

🚿 Istrancalar Barajı: %15,95

🚿 Kazandere Barajı: %4,82

🚿 Pabuçdere Barajı: %3,35

DİĞER
MİLLİ MAÇ BAŞLADI! HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE: Milli maç TRT 1 canlı yayın ekranında! Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle!
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İşgalci devlet savaş suçu işliyor: 1.1 milyon sivil tehlikede
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
Fatih'te sular ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! 09:35
Gözüne o ismi kestirdi! Scoutlar takip ediyor Gözüne o ismi kestirdi! Scoutlar takip ediyor 08:25
Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" 07:59
Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" 07:40
Helal olsun Bizimkiler! Helal olsun Bizimkiler! 06:32
Kutlamalar 3 gün sonra Kutlamalar 3 gün sonra 06:30
Daha Eski
Erden Timur A Spor'da Erden Timur A Spor'da 06:25
Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! 01:09
A. Efes evinde kaybetti! A. Efes evinde kaybetti! 01:09
İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! G.Saraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! G.Saraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı 01:09
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? 01:09
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! 01:09