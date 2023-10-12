SICAKLIK NORMALE DÖNÜYOR | Bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu

SICAKLIK NORMALE DÖNÜYOR | Meteoroloji, 12 Ekim tarihli hava durumu raporunda, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. İşte 12 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklığın kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği; rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

12 EKİM PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölesi'nde bugün parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul ise parçalı ve az bulutlu 24 derece olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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