Haberler Haberler SICAKLIK NORMALE DÖNÜYOR | Bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu

SICAKLIK NORMALE DÖNÜYOR | Bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim Perşembe tarihli hava durumu raporunda, İstanbul'da son birkaç gündür mevsim normallerinin 3-4 derece altında seyreden sıcaklığın, bugünden itibaren normale döneceğini bildirdi. Megakentte yükselecek en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacakken arama motorlarında sorgulanan 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte 12 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:40
SICAKLIK NORMALE DÖNÜYOR | Bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu

SICAKLIK NORMALE DÖNÜYOR | Meteoroloji, 12 Ekim tarihli hava durumu raporunda, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. İşte 12 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklığın kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği; rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

12 EKİM PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölesi'nde bugün parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul ise parçalı ve az bulutlu 24 derece olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

12 EKİM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

  • Edirne °C, 24°C
  • İstanbul °C, 24°C
  • Sakarya °C, 23°C
  • Kırklareli °C, 23°C
  • A.Karahisar °C, 21°C
  • Denizli °C, 29°C
  • İzmir °C, 27°C
  • Muğla °C, 27°C
  • Adana °C, 33°C
  • Antalya °C, 29°C
  • Hatay °C, 31°C
  • Mersin °C, 31°C
  • Ankara °C, 21°C
  • Eskişehir °C, 22°C
  • Sivas °C, 19°C
  • Konya °C, 20°C
  • Bolu °C, 21°C
  • Kastamonu °C, 20°C
  • Sinop °C, 20°C
  • Zonguldak °C, 20°C
  • Amasya °C, 21°C
  • Samsun °C, 19°C
  • Tokat °C, 21°C
  • Trabzon °C, 18°C
  • Kars °C, 16°C
  • Erzurum °C, 17°C
  • Malatya °C, 22°C
  • Parçalı Ve Az Bulutlu
  • Diyarbakır °C, 29°C
  • Gaziantep °C, 29°C
  • Mardin °C, 26°C
  • Şanlıurfa °C, 28°C

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