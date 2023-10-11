SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)

11 EKİM 2023 SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultangazi'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 11 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Sultangazi11 Ekim Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SULTANGAZİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: 50.YIL MAH., 75.YIL MAH, CEBECİ MAH, CUMHURİYET MAH, ESENTEPE MAH, ESKİ HABİPLER MAH, GAZİ MAH, HABİBLER MAH, MALKOÇOĞLU MAH, SULTANÇİFTLİĞİ MAH., UĞUR MUMCU MAH, YAYLA MAH., YUNUS EMRE MAH, YUNUS EMRE MAH, ZÜBEYDE HANIM MAH., İSMETPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 11/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.