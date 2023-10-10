DGS SINAVI NE ZAMAN 2024? | 📅 Dikey Geçiş Sınavı - DGS 2024 başvuru tarihleri

DGS SINAVI NE ZAMAN 2024? | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş yeniden başlıyor. 2023 yılında sınavın ve tercih sürecinin sona ermesinin ardından ek yerleştirme sonuçları 10 Ekim 2023 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı. Böylelikle 2023 DGS sınavıyla ilgili bekleyiş sona ererken 2023'te istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler, arama motorlarında 'DGS sınavı ne zaman 2024?, Dikey Geçiş Sınavı - DGS 2024 başvuru tarihleri ne zaman?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

DGS SINAVI NE ZAMAN 2024?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini henüz açıklamadı. Ancak 2023 yılında DGS'nin 16 Temmuz 2023 tarihinde yapıldığı ele alınınca 2024 DGS'nin de Temmuz ayının ortalarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI - DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2023 DGS sınavı için başvurular, 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında alınmıştı. 2024 yılında da Haziran'ın ilk haftası alınması beklenen DGS sınavı için resmi bilgilendirme yapılmadı. Ancak ÖSYM, 2024 sınav takvimini Kasım ayı içinde açıklayacağını duyurdu. Bu kapsamda 2024 DGS sınav tarihi ve başvuru tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.