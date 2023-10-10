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DGS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | DGS ek yerleştirme sonucuna nasıl bakılır?

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Son dakika haberi olarak ÖSYM'nin resmi sitesinde duyurulan DGS ek tercih sonuçları, adayların erişimine açıldı. DGS ek yerleştirme sonuçlarına bakmak isteyen adaylar için, DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 11:31
DGS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | DGS ek yerleştirme sonucuna nasıl bakılır?

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇ 2023 | ÖSYM tarafından her yıl, eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen DGS sınavında sonuç etabının ardından ek tercih süreci sona erdi. Sınava katılan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sitesinden öğrendikleri puanları doğrultusunda tercih yapmalarının ardından tercih sonuçları için araştırmalara başladı. ÖSYM, 10 Ekim itibarıyla itibarıyla ek yerleştirme sonuçlarının aday erişimine açıldığını duyurdu.

2023 DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih sonuçları 10 Ekim Salı günü, saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

2023 DGS EK YERLEŞTİRMR SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 DGS EK TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

💥DGS ek tercih sonuçları açıklandığında, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz.

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2023 DGS SINAV EK TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir."

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