Haberler Haberler EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA - İşte kabine toplantısı gündem maddeleri

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA - İşte kabine toplantısı gündem maddeleri

Emeklilere verilmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için nefesler tutuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilere müjde vereceğini duyurmasının ardından Kabine Toplantısı tarihi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi için araştırmalar hız kazandı. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 12:31
EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA - İşte kabine toplantısı gündem maddeleri

EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ | Geçtiğimiz aylarda emekli maaşlarına sık sık değinen ve emeklilere, meclisin açılmasından sonra zam taahhüdü veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde yine emekli maaş zammıyla ilgili konuştu. Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus emekli ikramiyesi ile ilgili de merak artarken Kabine Toplantısı ile son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine kritik gündem başlıklarını ele almak için 9 Ekim Pazartesi günü toplanacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda İsrail-Filistin geiriliminden terörle mücadeleye, ekonomi politikasından emekli zammına kadar birçok konu görüşülecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın kamera karşısına geçerek kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Sabah'ın haberine göre, emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Bu kapsamda emeklinin gözü bugün toplanması beklenen Kabine Toplantısına çevrildi. Bugün kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bin liralık ikramiye 14,2 milyar, 5000 liralık ikramiyenin de 71 milyar faturasının olduğu hesaplandı. Orta bir noktada buluşulması hedefleniyor. İkramiyenin Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur olmak üzere SGK'ya bağlı tüm emeklileri kapsayacağı belirtildi.

KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ

EMEKLİ ÇİFTE MÜJDE BEKLİYOR

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve Kabine Toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı Kabine Toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Kabine'nin bir diğer gündem başlığı ise terörle mücadele. İçişleri Bakanlığı'na yönelik Bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde olacak. Bu başlıkta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ TIRMANIYOR

İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim de Ankara'nın yakın takibinde. Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail savaş ilanı, Kabine'de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflara itifal çağrısı yapmıştı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Dzeko'nun penaltısı..."
CANLI TAKİP| İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
Babasından ayrılık açıklaması! "Bu sene..."
F.Bahçe'den 6 numara bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi'de sular ne zaman gelecek?
ÖSYM ALES çıkmış sorular ve çözümleri PDF
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek?
ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar 2023?
PROFİTEROL TARİFİ - Evde kolay piramit profiterol yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 12:14
Fenerbahçe Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe Süper Lig tarihine geçti! 12:14
Türkiye ve İtalya EURO 2032'ye ev sahibi oluyor Türkiye ve İtalya EURO 2032'ye ev sahibi oluyor 11:13
Ferhat Akbaş'tan sezon öncesi iddialı sözler! Ferhat Akbaş'tan sezon öncesi iddialı sözler! 12:01
Riera'nın yeni takımı netleşiyor! Riera'nın yeni takımı netleşiyor! 12:05
İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! 12:06
Daha Eski
Szymanski'ye dev talip! K.Paşa maçında izlediler Szymanski'ye dev talip! K.Paşa maçında izlediler 10:07
Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı saat kaçta? Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı saat kaçta? 10:08
Bursaspor - Gölcükspor maçı saat kaçta? Bursaspor - Gölcükspor maçı saat kaçta? 10:10
F.Bahçe'den 6 numara bombası! F.Bahçe'den 6 numara bombası! 10:38
Göztepe yükselişe geçti! 3 maçlık seri Göztepe yükselişe geçti! 3 maçlık seri 10:39
G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... 10:42