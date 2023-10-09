Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Ekim 2023 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Ekim 2023 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Ekim Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 13:39 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 13:40
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Ekim 2023 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

9 EKİM 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Ekim Pazartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,70 (Alış) - 27,70 (Satış)

EURO: 29,18 (Alış) - 29,20 (Satış)

STERLİN: 33,65 (Alış) - 33,82 (Satış)

1 DOLAR = 27, 70 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉9 Ekim Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.648,67

Gram altın satış: 1.648,92

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.785,00

Çeyrek altın satış: 2.815,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.587,00

Yarım altın satış: 5.629,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.141,00

Tam altın satış: 11.224,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.373,00

Cumhuriyet altını satış: 11.545,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.466,00

Ata altın satış: 11.550,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Ekim Pazartesi günü saat 13.34 itibarıyla alınmıştır.

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