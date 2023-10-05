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GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ? | DV-2025 Green Card başvurusu ne kadar, kaç TL? Pasaport zorunlu mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı olarak ikamet etme ve çalışma izni veren bir belge olan Green Card için başvurular başlıyor. Çekiliş ile seçilecek kişilere vize mülakatını geçmeleri halinde verilen Green Card'a başvurmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 'Green Card başvuru ücretli mi? DV-2025 Green Card başvurusu ne kadar, kaç TL? Pasaport zorunlu mu?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:40 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 07:51
GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ? | DV-2025 Green Card başvurusu ne kadar, kaç TL? Pasaport zorunlu mu?

GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ? | ABD'de kalıcı olarak ikamet etmeyi sağlayan, yaşamak, çalışmak ve giriş çıkış yapma özgürlüğüne sahip olma imkanı veren Green Card için başvurular, 4 Ekim - 7 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Fotoğraftan kişisel bilgilerin çelişki barındırmamasına kadar birçok noktaya dikkat edilmesi gerekirken Green Card başvurusu yapmak isteyenler arama motorlarında 'Green Card başvuru ücretli mi? DV-2025 Green Card başvurusu ne kadar, kaç TL? Pasaport zorunlu mu?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

DV-2025 GREEN CARD BAŞVURUSU NE KADAR, KAÇ TL?

Green Card başvuruları ücretsiz olarak, DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) yapılabilmektedir. Ancak, eğer başvurunuz onaylanır ve çekilişte kazanırsanız; mülakat için çağrıldığınızda başvuru ücreti, vize ücreti, sağlım uayenesi ücreti ve diğer işlem ücretleri ödemeniz gerekebilir.

Çeşitlilik Göçmen vize ücreti kişi başı ödenir ve konsolosluk görüşmesi için gittiğinizden çok kısa bir süre önce yalnızca Konsolosluk veznesine ödenebilmektedir, vizeniz onaylanmazsa ödediğiniz tutar iade edilmez. Bu tutar yalnızca başvurusu kabul edilip vize mülakatına çağrılanlar tarafından ödenir. Başvuru ücreti değildir.

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2023 | Green Card başvurusu nasıl yapılır? Devamını Oku BUNU DA OKU

GREEN CARD BAŞVURUSU PASAPORT ZORUNLU MU?

2024 Green Card çekilişi başvurularında pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

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