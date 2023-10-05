EMEKLİ ZAMMINDA ÇİFTE ZAM FORMÜLÜ | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - SSK, BAĞKUR zam takvimi

EMEKLİ ZAMMINDA ÇİFTE ZAM FORMÜLÜ | Emekli maaş zammı için geri sayım devam ediyor. Meclisin açılmasının ardından TÜİK'in açıkladığı rakamlarla 3 aylık enflasyon farkı netleşirken SSK ve BAĞKUR emeklileri, en düşük emekli maaşı ve zam takvimi için araştırmalarını hızlandırdı. Orta Vcaadeli Program'da ekonomi haritasında yön değişitirilirken emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, BAĞKUR zam takvimi ve merak edilenler...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sabah'ın haberine göre, Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni emekli zammı düzenlemesi için düğmeye bastı. En düşük emekli maaşının bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle en geç Kasım ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Emekli taban aylığının ara zam ile artamasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.

SSK, BAĞKUR ZAM TAKVİMİ

📆Bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası emekli zammı için taslak çalışma ortaya konulacak.

📆Kanun teklifi Meclis'e gelecek.

📆Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçecek.

📆Genel Kurul'da oylanacak.

📆Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

📆Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası emekli maaşları yeniden artacak.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti. Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu. Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Eylül ayında 1691,04'e yükseldi.

3 aylık enflasyon oranı: % 25,11,

Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: % 25,11,

3 aylık memur enflasyon farkı: % 18,

Memur toplu sözleşme zammı: % 15,

3 aylık memur zammı: % 35,73 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Buna göre 2023 yılının 2. yarısı için enflasyon oranı yüzde 39,61 olarak hesaplandı. Yani bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş oldu.

📍6 aylık enflasyon oranı yüzde 39,61,

📍Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61,

📍6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 31,71,

📍Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

📍6 aylık memur zammı yüzde 51,46 oldu.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor. Örneğin; 10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13.961 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.519 TL'yi görecek. Ayrıca bu dönem memur zam oranı emekli maaşları için de önemli bir referans değer olacak. Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak.

EMEKLİ MAAŞINDA ÇİFTE ZAM FORMÜLÜ

1. FORMÜL: 2023 seçimleri sonrasında yeni ekonomi adımlarının meyvelerini vermesiyle emekliye ek zam verilecek. Burada en düşük emekli maaşı içerisinde Hazine desteğinin artırılması gündeme geldi. En düşük emekli maaşı mevcut durumda 7.500 TL olarak uygulanıyor. Burada Hazine desteğinin 2.000-3.000 TL civarında bir artış ile taban aylıkların 10.000 TL olarak revize edilmesi en güçlü formül olarak dikkat çekiyor.

2. FORMÜL: Taban aylıkların artırılmasının yanında bir diğer formül seyyanen zam oldu. Burada bütün emeklilerin maaşlarına yine 2.000-3.000 TL civarında bir artış yapılması masada bulunuyor. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın koordineli çalışması sürüyor. Burada taslak düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onayı sonrası Meclis sürecine girilecek.