Haberler Haberler ISIRGAN ÇORBASI TARİFİ | Isırgan Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ISIRGAN ÇORBASI TARİFİ | Isırgan Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Isırgan otu, binbir türlü hastalığa verdiği şifa nedeniyle yemeklerde sık tercih edilen ve böreğiyle, yemeğiyle, çorbasıyla mutfakları şenlendiren bir ot çeşidi olarak daha çok Ege'de yaygındır. Isırgan çorbasının methini duyanlar evinde bu tarifi denemek isterken arama motorlarında 'Isırgan Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte ısırgan çorbası tarifi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 13:53 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 14:10
ISIRGAN ÇORBASI TARİFİ | Isırgan Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ISIRGAN ÇORBASI TARİFİ | Yakıcı ısırgan otu, binbir derde deva olması sebebiyle mutfaklarda kendisine yer bulmaktadır. Egzamalara büyük faydası olan, içerdiği C vitamini ile kış aylarının vazgeçilmez sebzesi olan ısırgan otunun çorbasını yapmak isteyenler arama motorlarında 'Isırgan Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

ISIRGAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • Yarım kg ısırgan otu

  • 1.5 su bardağı mısır unu

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı nane (varsa taze yeşil nane kullanın)

  • 4-5 diş sarımsak

  • Tuz

Yapılışı:

  • Ellerinize eldiven geçirerek ısırgan yapraklarını ayıklayın. Çok kaba olmamakla birlikte sap kısımlarını da çorbaya dahil edin. Ayıklanan ısırgan otunu yıkayıp üzerini geçecek kadar suda haşlayın.

  • Isırganlar yumuşayınca (özellikle sapları) haşlama suyundan 1 bardak ayırıp suyunu süzün.Kendi suyunun tamamını kullanmak çorbanın tadını bozabilir.

  • Süzdüğünüz yaprakları daha sonra tencereye alın ve suyu da ekleyerek blenderdan geçirin. Dilerseniz eskilerin yaptığı gibi elinizle kevgirden de geçirebilirsiniz. Kolay ezmek için biraz su ekleyin.

  • Haşlanmış otlar püre gibi iyice ezildikten sonra üzerine bir kaç bardak daha su ekleyin ve ocağa alarak yavaş yavaş mısır ununu ekleyin.

  • Bir taraftan da çırpıcı telle karıştırın. Mısır unundan dolayı kaynadıkça koyulaşacaktır. Kıvamını kendiniz ayarlayacak şekilde istediğiniz gibi su ekleyebilirsiniz.

  • Ocaktan almaya yakın dövülmüş sarımsak ve koku vermesi için taze veya kuru nane ilave edin.

  • Tuzunu ayarlayın.

  • Son olarak bir tavada erittiğiniz tereyağını da çorbaya ilave edin ve karıştırarak ocaktan alın. Fazla bekletmeden tercihen mısır ekmeği ile sıcak servis edin.

Püf Noktaları:

Isırganlarınızı toplarken eldiven kullanmalısınız. Isırgan otunun üzerinde ince tüyer vardır. Ve bu tüylerin içerisinde cildi tahriş edecek, kızartacak maddeler bulunmaktadır.

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