Haberler Haberler İSTANBUL'A YENİ YAĞIŞ ALARMI ⚡Valilik ve AFAD uyardı| Hafta sonu planlar iptal! (İstanbul 30 Eylül hava durumu)

İSTANBUL'A YENİ YAĞIŞ ALARMI ⚡Valilik ve AFAD uyardı| Hafta sonu planlar iptal! (İstanbul 30 Eylül hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için yeni yağış uyarısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde megakentte başlayan yağışlar hafta sonu da etkisini sürdürecek. Cumartesi günü metrekareye saatte 75 kg'a kadar yağış düşeceğini bildiren AFAD, yerel ve kuvvetli sağanağa karşı İstanbulluları uyardı. Peki İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? İşte 30 Eylül İstanbul hava durumu, 5 günlük hava durumu ve Valilik ve AFAD'ın uyarıları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 07:28 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 07:51
İSTANBUL'A YENİ YAĞIŞ ALARMI ⚡Valilik ve AFAD uyardı| Hafta sonu planlar iptal! (İstanbul 30 Eylül hava durumu)

İSTANBUL'A YENİ YAĞIŞ ALARMI | İstanbul'da 2 gün önce başlayan kuvvetli yağışlar, yerel olarak etkisini gösterirken 30 Eylül Cumartesi günü tüm kentte yeniden sağanak bekleniyor. Metrekareye 75 kg'a kadar yağış düşebileceğini bildiren yetkililer, mecburi olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşları uyarırken AFAD ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için sarı alarm verdi. Gök gürültülü sağanağın neden olabileceği sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? sorusu da en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İşte İstanbul 30 Eylül ve 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL 30 EYLÜL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün kent genelinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak bekleniyor. Avrupa ve Anadolu yakalarında beklenen yağışların Çarşamba gününe dek devam etmesi beklenirken megakentte bugün hissedilen sıcaklık en yüksek 25 dereceye ulaşacak. Rüzgar hızının saatte 32 km'yi bulması beklenirken nem oranı da yağışla doğru orantılı olarak artacak. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken AFAD ve İstanbul Valiliği, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SARI ALARM

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde itibaren yerel ve kuvvetli olarak beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikaktli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

BİR UYARI DA AFAD'DAN

AFAD'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda ise 30 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Adana Osmaniye ve Hatay için de uyarı verildi. Kuvvetli sağanağa karşı tedbir alınması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, Twitter'da şu paylaşımı yaptı:

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⚡30 Eylül Cumartesi: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

🌧01 Ekim Pazar: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 26°C

🌂02 Ekim Pazartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23°C

☔03 Ekim Salı: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 25°C

⛅04 Ekim Çarşamba: Parçalı Bulutlu 24°C

METEOROJİ SARI KOD VERİLEN İLLER

Yağışların İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde, Çanakkale'nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu, Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • Adana

  • Balıkesir

  • Bolu

  • Bursa

  • Çanakkale

  • Hatay

  • İstanbul

  • Kastamonu

  • Kocaeli

  • Sakarya

  • Tekirdağ

  • Zonguldak

  • Bartın

  • Yalova

  • Karabük

  • Osmaniye

  • Düzce

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde, Çanakkale'nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

🌊ADANA °C, 29°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 28°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌊HATAY °C, 26°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

🌊MERSİN °C, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 26°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

🌂ERZURUM °C, 21°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌂KARS °C, 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌂MALATYA °C, 28°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌂VAN °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

🌈DİYARBAKIR °C, 31°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

🌈GAZİANTEP °C, 29°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌈SİİRT °C, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu,

🌈ŞANLIURFA °C, 32°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

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