EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | TÜİK Eylül ayı enflasyon beklenti anketi ve tahminler

EYLÜL ENFLASYON 2023 | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Memur ve emeklilere 2024-2025 yıllarında yapılacak zam oranlarının açıklanmasının ardından Etlül ayı rakamları büyük merakla bekleniyor. Peki Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler? İşte detaylar...

EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023 Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları, 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Eylül ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Piyasa katılımcıları enflasyonda yükseliş ivmesinin Eylül ayında da devam etmesini bekliyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine göre 19 kurumun medyan beklentisi Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,6; yıllık ise yüzde 84,5 seviyesinde artacağı yönünde. Ankette Eylül ayına ilişkin aylık enflasyon için en düşük beklenti yüzde 3, en yüksek beklenti yüzde 4,5 oldu. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 85,9 en düşük ise yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti.

2023 YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankette piyasa katılımcılarına yıl sonu enflasyon beklentileri de soruldu. Ağustos anket döneminde 14 kurumun katılımı ile yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 72,8 seviyesine yükselmişti, bu anket döneminde medyan beklenti yüzde 73,5 seviyesinde çıktı.

Eylül ayı başında elektrik ve doğalgazın birim fiyatına, ithalat fiyatlarındaki artış nedeniyle abone gruplarına göre yüzde 20 ile 50 arasında zam yapılmıştı. Yapılan hesaplamalara göre zammın enflasyona etkisinin iki puanı geçebileceği belirtilmişti.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Geçtiğimiz ay açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerinde, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %58,94, aylık %9,09 oldu.