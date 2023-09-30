Haberler Haberler EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | TÜİK Eylül ayı enflasyon beklenti anketi ve tahminler

EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | TÜİK Eylül ayı enflasyon beklenti anketi ve tahminler

Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yeni yıl zammı için büyük öneme sahip enflasyon verisi, kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri nedeniyle merakla bekleniyor. Peki Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Eylül ayı enflasyon oranına ilişkin beklenti anketleri ve ekonomistlerin tahminleri haberimizde..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:51
EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | TÜİK Eylül ayı enflasyon beklenti anketi ve tahminler

EYLÜL ENFLASYON 2023 | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Memur ve emeklilere 2024-2025 yıllarında yapılacak zam oranlarının açıklanmasının ardından Etlül ayı rakamları büyük merakla bekleniyor. Peki Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler? İşte detaylar...

EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023 Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları, 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Eylül ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Piyasa katılımcıları enflasyonda yükseliş ivmesinin Eylül ayında da devam etmesini bekliyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine göre 19 kurumun medyan beklentisi Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,6; yıllık ise yüzde 84,5 seviyesinde artacağı yönünde. Ankette Eylül ayına ilişkin aylık enflasyon için en düşük beklenti yüzde 3, en yüksek beklenti yüzde 4,5 oldu. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 85,9 en düşük ise yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti.

2023 YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankette piyasa katılımcılarına yıl sonu enflasyon beklentileri de soruldu. Ağustos anket döneminde 14 kurumun katılımı ile yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 72,8 seviyesine yükselmişti, bu anket döneminde medyan beklenti yüzde 73,5 seviyesinde çıktı.

Eylül ayı başında elektrik ve doğalgazın birim fiyatına, ithalat fiyatlarındaki artış nedeniyle abone gruplarına göre yüzde 20 ile 50 arasında zam yapılmıştı. Yapılan hesaplamalara göre zammın enflasyona etkisinin iki puanı geçebileceği belirtilmişti.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Geçtiğimiz ay açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerinde, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %58,94, aylık %9,09 oldu.

DİĞER
13 dilde yayınlanan Kuruluş Osman 5. sezon tanıtımı tüm dünyayı büyüledi! “Bu sene de destansı bir zafere imza atacağız"
Stockholm'de skandal! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar... Türkiye'den sert tepki
Milli arada uzatacaklar! İşte maaş beklentileri
Transfer sürecini anlattı! "Ne yaparsan yap G.Saray'la anlaş"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)
EKİM AYI SÖZLERİ 2023 | 🍂SONBAHAR Ekim ayı resimli mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram
GAZİANTEP TOKİ SONUÇLARI 2023
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)
BEKÇİLİK SINAVI BARAJ PUAN 2023 | 2023/1. Dönem bekçilik sınavı taban puanları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı belli oldu! 12:40
Tottenham - Liverpool maçı ne zaman? Tottenham - Liverpool maçı ne zaman? 12:39
Trabzonspor - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı Trabzonspor - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı 12:36
Wolverhampton - Manchester City maçı saat kaçta? Wolverhampton - Manchester City maçı saat kaçta? 12:35
West Ham United - Sheffield United maçı saat kaçta? West Ham United - Sheffield United maçı saat kaçta? 12:30
Newcastle United - Burnley maçı saat kaçta? Newcastle United - Burnley maçı saat kaçta? 12:26
Daha Eski
Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? 12:20
Stratejisini belirledi! Kasım ayında... Stratejisini belirledi! Kasım ayında... 12:13
G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? 12:01
Everton - Luton Town maçı saat kaçta? Everton - Luton Town maçı saat kaçta? 11:52
Avrupa devinin Kerem pişmanlığı Avrupa devinin Kerem pişmanlığı 11:50
Bournemouth - Arsenal maçı saat kaçta? Bournemouth - Arsenal maçı saat kaçta? 11:49