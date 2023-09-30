Haberler Haberler BODRUM DEPREM SON DAKİKA - Muğla depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

BODRUM DEPREM SON DAKİKA - Muğla depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, 30 Eylül Cumartesi günü öğle saatlerinde Bodrum açıklarında bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sarsıntı hakkında arama motorlarında 'Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Hangi illerden hissedildi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 13:40
BODRUM DEPREM SON DAKİKA - Muğla depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

BODRUM DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

BODRUM DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın verilerine göre 30 Eylül saat 12.38'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde 4,2 olarak belirtildi.

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