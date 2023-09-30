BODRUM DEPREM SON DAKİKA - Muğla depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

BODRUM DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

BODRUM DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın verilerine göre 30 Eylül saat 12.38'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde 4,2 olarak belirtildi.

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