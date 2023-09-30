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2023/2. DÖNEM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? | 2. dönem bekçi alımı olacak mı 2023?

Polis Akademisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırladığı 1. Dönem Bekçilik yazılı sınavı, 30 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Sınava katılan adaylar bekçi alımları hakkında araştırmalara başlarken arama motorlarında sorgulanan '2023/2. Dönem bekçi alımı ne zaman? 2. dönem bekçi alımı olacak mı 2023?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:21 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:51
2023/2. DÖNEM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? | 2. dönem bekçi alımı olacak mı 2023?

2023/2. DÖNEM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? | Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları için ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, 30 Eylül 2023 Cumartesi günü yazılı sınava katılacak. Sınavın ardından bekçi alımları için araştırmalarını hız kazandıran bekçi adayları, arama motorlaırnda '2023/2. Dönem bekçi alımı ne zaman? 2. dönem bekçi alımı olacak mı 2023?' sorgulamaları yapıyor. İşte merak edilenler...

2023/2. DÖNEM BEKÇİ ALIMI OLACAK MI 2023?

Polis Akademisi Başkanlığından 2. Dönem Polis alımı ilanı henüz yayımlanmadı. 18 Ocak tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet adresinden yayımlanan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu başlıklı açıklamada, 1250 bekçi alımı yapılacağı belirtilmişti. 26 farklı ilde gerçekleştirilen alımların yanı sıra, 2. Dönem bekçi alımına ilişkin ilan paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ | PA 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç soru, kaç dakika? Devamını Oku BUNU DA OKU

BEKÇİLİK SINAVINA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1.Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

2.Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

3.Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | PA Çarşı ve Mahalle Bekçiliği çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

4.Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

5.Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

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