Haberler Haberler BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ | PA 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç soru, kaç dakika?

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ | PA 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç soru, kaç dakika?

Bekçilik sınavı için geri sayım sürüyor. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuru ile 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılmak isteyen adaylardan ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınav aşamasını başarıyla tamamlamış olmaları gerektiği bildirildi. Peki 2023 1. Dönem Bekçilik sınavı saat kaçta, kaç soru, kaç dakika? Bekçilik sınav giriş belgesi ve detaylar haberimizde..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 07:51
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ | PA 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç soru, kaç dakika?

Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken Haziran ayında alınan ön başvuruların ardından ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, yazılı sınav için araştırmaya koyuldu. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde, adayların merak ettiği sorulara yanıt verilirken arama motorlarında sorgulanan '2023 1. Dönem Bekçilik sınavı saat kaçta, kaç soru, kaç dakika?' konularını ve Bekçilik Yazılı Sınav Giriş Belgesi'ni haberimizde derledik.

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te yapılacak.

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Ankara'da yapılacak sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavı sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, sonuç bilgilerini https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden görüntüleyebilecek.

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | PA Çarşı ve Mahalle Bekçiliği çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI KONULARI

GENEL YETENEK

  • Sözel (Türkçe)
  • Sayısal (Matematik)

GENEL KÜLTÜR

  • Tarih
  • Coğrafya
  • Anayasa Bilgisi
  • Demokrasi ve İnsan Hakları
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel
  • Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

2023 1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

  • Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
  • Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
  • Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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