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BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | PA Çarşı ve Mahalle Bekçiliği çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023

İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi tarafından düzenlenen 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı, 30 Eylül 2023 Cumartesi günü yapılacak. Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adayların katılabileceği yazılı bekçilik sınavında çıkmış soruları çözmek isteyen bekçi adayları, arama motorlarında 'PA Çarşı ve Mahalle Bekçiliği çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023' sorgulaması yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 09:34 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 09:40
BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | PA Çarşı ve Mahalle Bekçiliği çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayın Ankara'daki sınav merkezinde birbirleriyle yarışacağı sınavda çıkmış sorular da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 30 Eylül Cumartesi günü, saat 14.00'te yapılacak sınav öncesinde çıkmış soruları çözmek isteyen adaylar için PA Çarşı ve Mahalle Bekçiliği çıkmış soru ve çözümlerini haberimizde derledik.

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN (A Grubu)

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te yapılacak. Ankara'da yapılacak sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

GENEL YETENEK

  • Sözel (Türkçe)
  • Sayısal (Matematik)

GENEL KÜLTÜR

  • Tarih
  • Coğrafya
  • Anayasa Bilgisi
  • Demokrasi ve İnsan Hakları
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel
  • Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN (B Grubu)

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAVINA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1.Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

2.Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

3.Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4.Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

5.Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

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