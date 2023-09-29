Haberler Haberler GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL ÇKİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL ÇKİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği, kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da günün ödülünü kazanan isim merak ediliyor. Kazanan gelinin çeyrek altın alacağı, Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 11:11
GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL ÇKİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 12274 bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 28 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün toplamında gelinlerden yüksek puanları Gizem Başateş ve Melike Denktaş aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Çeyrek altını ise Gizem Başateş kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

🏅Tuğba: 21 puan

🏅Melike: 18 puan

🏅Özlem: 9 puan

🏅Gizem: 3 puan

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası olay yorum! "Futbolcular ihanet ettiler (!)"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler çetesi çökertildi
G.Saray'a benzetti! "4 yıl şampiyon olduğunda yapmıştı"
Jorginho transferinde çetin rakipler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÖSYM ALES çıkmış sorular ve çözümleri PDF
BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2023
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
CUMA HUTBESİ DİYANET | 29 Eylül Cuma hutbesi, konusu, PDF İNDİR
ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan Ankaragücü'nü ağırlayacak! Tek eksik... Aslan Ankaragücü'nü ağırlayacak! Tek eksik... 10:45
Kartal biletlerini kesti! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 10:40
Çakar'dan hakem yorumu! "Hem sarı kart verdi..." Çakar'dan hakem yorumu! "Hem sarı kart verdi..." 10:11
G.Saray'a benzetti! "4 yıl şampiyon olduğunda yapmıştı" G.Saray'a benzetti! "4 yıl şampiyon olduğunda yapmıştı" 09:26
Dikkat çeken yorum! "Livakovic'i gördünüz mü?" Dikkat çeken yorum! "Livakovic'i gördünüz mü?" 08:50
Valerie Garnier: Tarih yazdık Valerie Garnier: Tarih yazdık 00:58
Daha Eski
Süper kızlar Süper kızlar 00:56
Bakan Bak’tan kutlama mesajı Bakan Bak’tan kutlama mesajı 00:55
A. Madrid yükselişini sürdürdü! A. Madrid yükselişini sürdürdü! 00:49
A. Madrid yükselişini sürdürdü! A. Madrid yükselişini sürdürdü! 00:46
Toroğlu'dan flaş Livakovic sözleri! "Arkadaşları ayıp etti" Toroğlu'dan flaş Livakovic sözleri! "Arkadaşları ayıp etti" 00:10
"Artık bunu takıma yasakladım!" "Artık bunu takıma yasakladım!" 00:10