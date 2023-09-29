GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL ÇKİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 12274 bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 28 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün toplamında gelinlerden yüksek puanları Gizem Başateş ve Melike Denktaş aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Çeyrek altını ise Gizem Başateş kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

🏅Tuğba: 21 puan

🏅Melike: 18 puan

🏅Özlem: 9 puan

🏅Gizem: 3 puan