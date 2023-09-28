Haberler Haberler VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER BELLİ OLDU! | Vergisiz telefon ve bilgisayar markaları listesi

VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER BELLİ OLDU! | Vergisiz telefon ve bilgisayar markaları listesi

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ - Gençlerin uzun zamandır merak ettiği konulardan biri olan vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 2023 vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. 2023 vergisiz cep telefon modelleri için detaylar araştırılıyor. Peki, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon verilecek mi? Hangi markalarda vergi olmayacak? Öğrenciye vergisiz telefon fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 10:10
VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER BELLİ OLDU! | Vergisiz telefon ve bilgisayar markaları listesi

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON | 26 Eylü Salı günü yapılacak Kabine Toplantısı'nın konuları arasında yer alan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ile ilgili marka, modeller merak konusu oldu. Peki, vergisiz telefon verilecek mi? Hangi markalarda vergi olmayacak? Öğrenciye vergisiz telefon fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN VERGİSİZ TELEFON AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piaysa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere, 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını, istedikleri 3 mobil operatör üzerinden kullanabilecek." ifadelerine yer verdi.

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VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kabine Toplantısı'nda detayları görüşülecek olan vergisiz telefon satışının yasal işlemlerin tamamlanmasıyla sağlanması bekleniyor.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI HANGİ TELEFONLARI KAPSAYACAK?

Öte yandan, kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile gibi firmalar da bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

VERGİSİZ TELEFON MODEL VE MARKALARI

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

  • Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;
  • %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı,
  • %12 oranında TRT Bandrol Ücreti,
  • ÖTV,
  • %18 oranında KDV alınıyor.
  • Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

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