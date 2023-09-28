Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Eylül 2023 İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?

BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Eylül 2023 İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?

28 Eylül 2023 Perşembe günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'nu altında seyrediyor. Megakentte su sıkıntısı yaşanmaması için belediyeler her gün yeni bir önlem duyururken vatandaşlar da suyu boşa kullanmama konusunda sık sık uyarılıyor. Yalnızca Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde ölçülürken 178,5 kilometrekarelik havza alanına sahip Pabuçdere Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 2,92 oldu. İşte 28 Eylül 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 08:10
BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Eylül 2023 İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?

İSTANBUL BARAJLARI KRİTİK SEVİYEDE | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,92 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 55,15 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 28 Eylül 2023 Perşembe günü yüzde 22,68 olarak ölçüldü.

💦28 EYLÜL 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

28 Eylül Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 22,68 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %55,15

🚿 Darlık Barajı: %38,93

🚿 Elmalı Barajı: %16,44

🚿 Terkos Barajı: %12,61

🚿 Alibey Barajı: %17,4

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,94

🚿 Sazlıdere Barajı: %10,11

🚿 Istrancalar Barajı: %18,55

🚿 Kazandere Barajı: %4,7

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,92

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