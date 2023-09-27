BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ - Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? (27 Eylül 2023)

27 EYLÜL 2023 BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bahçelievler'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 27 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bahçelievler 27 Eylül Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAHÇELİEVLER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: SOĞANLI MAH, SİYAVUŞPAŞA MAH, ŞİRİNEVLER MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 27/09/2023 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 27/09/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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