MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 🌹 Dualı en güzel Kandil mesajları 2023

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI | Mevlid Kandili, Hicri Takvim'in 3. Ayı olan Rebiülevvel ayının 12. Gecesinde eda edilir. Hz Muhammed'in (s.a.v.) doğum gününü kutlama ve çeşitli ibadetlerle onu anma amacı taşıyan Mevlid Kandili'nde, sevdiklerinin bu mübarek gecesini kutlamak isteyenler 'Mevlid Kandili mesajları resimli 2023, Dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar…

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

DUALI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🤲

🤲 Mevlid Kandili'nin aydınlığı yüreğinizi dolsun, dualarınız kabul olsun. Bu mübarek gece herkese huzur ve mutluluk getirsin.

🤲 Allah'ın rahmeti ve sevgisi Mevlid Kandili'nde üzerimize olsun. Dualarımızın kabul olduğu bir gece dilerim.

🤲 Bu mübarek gece, gönlünüzden geçen tüm dileklerin gerçekleştiği bir gece olsun. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

MEVLİD KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER - DİYANET

🤲 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu bu mübarek gecede, dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.

🤲 Rahmetin ve mağfiretin bol olduğu bu gecede, dualarınızın hiç eksik olmamasını dilerim. Mevlid Kandili mübarek olsun!

🤲 Mevlid Kandili, sevginin ve merhametin gecesidir. Bu gece dualarımızın Allah katında kabul gördüğüne inanarak geçirin.

🤲 Allah'ın sevgili peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu bu özel gecede, dualarımızın kabul olması dileğiyle Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

🤲 Rabbimizin rahmeti, sevgisi ve merhameti bu Mevlid Kandili'nde her birinize bol bol nasip olsun.

🤲 Gönlünüz aydınlık, yüzünüz mutlu, dualarınız kabul olsun. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

🤲 Bu mübarek gece, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu anma ve kendimize dönme fırsatıdır. Dualarımızın kabul olduğu bir Mevlid Kandili dilerim.

HADİSLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

🌹 Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki: 'Benim ve diğer peygamberlerin doğduğu gece, gökyüzüne yıldızlar düşer, cinler müslüman olur, ağaçlar meyve verir.' Mevlid Kandili'nin hayrı üzerinize olsun.

🌹 Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 'Kim Mevlid Kandili'nde beni anarsa, onun için Allah bir nur kaynağı yapar, kıyamet günü benim şefaatçim olur.' Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

🌹 Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: 'Mevlid Kandili, Allah'ın rahmetinin coştuğu bir gecedir. Dualarınızı eksik etmeyin, bol bol salavat getirin.' Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

🌹 Hz. Aişe (r.a) şöyle anlatır: 'Mevlid Kandili'nde Peygamberimiz (s.a.v) daha fazla ibadet eder, daha çok dua ederdi. O'nun örnekliği üzerimize olsun.' Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

🌹 Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 'Kim Mevlid Kandili'nde beni anar ve salavatlar okursa, benim şefaatçim olur.' Mevlid Kandili'niz kutlu olsun.

🌹 Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: 'Mevlid Kandili, iman edenler için büyük bir nimettir. Bu gecede yapılan dualar geri çevrilmeyecektir.' Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

🌹 Hz. Ali (r.a) şöyle dedi: 'Mevlid Kandili, peygamberlerin en sevgilisi olan Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu gecedir. Bu geceyi dua ve ibadetle geçirin.' Mevlid Kandili'niz kutlu olsun.

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🙏 Ey Rabbimiz, bu mübarek Mevlid Kandili gecesinde, kalplerimizi nur ile aydınlat. İçimizi sevgi ve hoşgörüyle doldur. Bizlere doğru yolu göster ve günahlarımızı bağışla. Dualarımızı kabul eyle, ya Rab!

🙏 Yüce Allah'ımız, bu kutsal gecede bizi affet, rahmetinle kuşat. Bizlere Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetine uygun yaşamayı nasip eyle. Kalplerimizi onun sevgisiyle doldur. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.

🙏 Ey Rahim ve Kerim olan Rabbimiz, bu müstesna gecede dualarımızı kabul eyle. Bizlere, sevgi ve saygıyla dolu bir hayat yaşamayı nasip eyle. İyiliklerle dolu bir ömür sürdürebilmemiz için yardım et. Amin!

🙏 Mevlid Kandili'nde, tüm insanlığa huzur, sevgi ve barış getirmen için dua ediyoruz. İnsanların kalplerini birleştir, kin ve nefreti uzaklaştır. Bizlere dürüstlük, sabır ve hoşgörü ver. Dualarımızı kabul buyur, Ya Rabbi.

🙏 Ey Rabbimiz, bu mübarek gecede sevdiklerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşat. Bizi affet, günahlarımızı affet ve bize doğru yolu göster. Mevlid Kandilimiz, hepimize bereket ve huzur getirsin.

🙏 Allah'ımız, bu Mevlid Kandili gecesinde tüm insanlığa merhametini ve rahmetini bolca ihsan eyle. Bize sevgi ve saygı ile dolu bir yaşam nasip eyle. Dualarımızı kabul et, günahlarımızı bağışla.

🙏 Mevlid Kandili'nde, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v.) daha iyi anlayabilmemiz ve onun sünnetine daha sıkı sarılabilme gücü ver. Bizi kötülüklerden koru ve iyiliklerle donat. Amin.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2023