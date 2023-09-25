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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Sugar Ray Robinson sorusu: Ünvan maçından önce gördüğü rüya sonrası ne oldu? İşte yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarından izleyenlerle buluştu. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası'na yükseldiği yarışmada yer alan "Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte izleyicileri ekrana kilitleyen o soru ve yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:59
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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Sugar Ray Robinson sorusu: Ünvan maçından önce gördüğü rüya sonrası ne oldu? İşte yanıtı...

Büyük beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yeni bölümü ATV ekranlarından 24 Eylül 2023 Pazar akşamı yayınlandı.

Yarışmanın son bölümünde 5 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek internette araştırma yapmaya başladı.

İşte izleyenleri ekrana kilitleyen o soru ve yanıtı...

SORU: Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?

SEÇENEKLER

A- Robinson ringde ölmüştür

B- Rakibi hastanelik olup ölmuştur (CEVAP)

C- Maçın hakemi ringde ölmüştür

D- İkna eden kişi maçı izlerken ölmüştür

1947'DEKİ O MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI NE OLDU?

Sugar Ray'in kariyerindeki en sarsıcı tecrübe olarak kayıtlara geçen olay 24 Haziran 1947 yılında yaşandı.

Yarı orta siklet unvanını korumak için 22 yaşındaki boksör Jimmy Doyle ile maça çıkacaktı. Maçtan bir gün önce yatağından fırladı, rüyasında 8. rauntta Doyle'u nakavt etmişti ancak Doyle ringin ortasına uzanmış hiç hareket etmeden cansız bedeniyle orada duruyordu. Gördüğü bu korkunç rüyadan çok etkilenen Sugar Ray maça çıkmaktan vazgeçti...

İKNA ETMEK İÇİN PAPAZ VE BAKAN DEVREYE SOKTULAR

Ancak bu maçın olması için büyük paralar yatıran organizatörler onu ikna etmesi için bir papaz ve bakanı devreye soktular, sonunda da onu ikna etmeyi başardılar. Maçın 8. raundunda Jimmy Doyle aldığı sert bir yumrukla yere düştü ve bilincini kaybetti, acil bir şekilde hastaneye götürülen genç boksör 17 saat sonra hayatını kaybetti. Daha sonra Doyle'un maçtan alacağı parayla annesine ev almak istediğini öğrenince bu maçın ardından çıktığı dört maçtan aldığı parayı Doyle'un annesine gönderdi.

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