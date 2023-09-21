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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA - MB eylül ayı faiz kararı açıklandı mı?

SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül ayında açıklacağı faiz kararı yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Ağustos ayında 750 baz puan artırdığı politika faizini yüzde 25'e yükselten Merkez Bankası'nın Eylül faiz kararı hakkında arama motorlarında 2023 Eylül Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte beklenti anketi, ekonomistlerin tahminleri ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 14:10
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA - MB eylül ayı faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 EYLÜL | Merkez Bankası'nın Ağustos ayında politika faizini 750 baz puan artırmasının ardından Eylül ayı faiz kararı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından büyük merakla bekleniyor. İç piyasayı büyük oranda etkileyen politika faizi kararında, Eylül ayı için ekonomistlerin beklentisi, artışın devam edeceği yönünde olurken 2023 Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını, beklenti anketi ve tahminleri sizler için derledik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı, Para Politikaları Kurulu'nun toplantısının ardından 21 Eylül Perşembe günü, saat 14.00'te açıklanacak.

2023 EYLÜL MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı anket ve tahminlerinde, 250 ile 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36 oldu.

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