Haberler Haberler MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! | 2023 Eylül Merkez Bankası faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! | 2023 Eylül Merkez Bankası faiz kararı...

Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül ayı faiz kararı, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından bekleniyordu. Merkez Bankası tarafından ağustos ayı faiz kararı ardından Eylül ayı faiz kararı için alınacak karar merak ediliyordu. Merkez Bankası, 14:00 itibariyle faiz kararını duyurdu. Kararın ardından arama motorlarında 'politika faizi açıklandı mı? Eylül 2023 faiz kararı yüzde kaç oldu? Eylül faiz kararı ne oldu?' soruları araştırılıyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 14:01 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 14:10
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! | 2023 Eylül Merkez Bankası faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 25'e yükselten Merkez Bankası'nın bu kararı ardından Eylül ayı faiz kararı merak uyandırmıştı. Merkez Bankası'nın Eylül ayı için aldığı karar arama motorlarında 2023 Merkez Bankası Eylül faiz kararı yüzde kaç oldu? Arttı mı, yükseldi mi? soruları ile araştırılıyor. İşte Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı...

2023 MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Para Politikası Kurulu, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.

DİĞER
FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE EXXEN EKRANI: UEFA Konferans Ligi Exxenspor ile Fenerbahçe Nordsjaelland maçı canlı izle
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 25'ten 30 düzeyine yükseltildi! İşte uzman isimlerden ilk yorum
Grabara'dan çirkin paylaşım!
G.Saray'da Devler Ligi'nden sonra ipler koptu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DOLAR KAÇ TL?
İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve depremzede öğrenciler taban puanları
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA - MB eylül ayı faiz kararı açıklandı mı?
BURSLULUK SINAVI SON DAKİKA - İOKBS sonuçları sorgulama ekranı 2023
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 EYLÜL | A101'de hangi ürünler indirimli? A101'de bu hafta neler var?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'da Ç. Rizespor maçı mesaisi Sivasspor'da Ç. Rizespor maçı mesaisi 13:46
Çalhanoğlu'ndan Kuntz'a flaş eleştiri! Çalhanoğlu'ndan Kuntz'a flaş eleştiri! 13:31
Filenin Sultanları Brezilya ile karşılaşacak! Filenin Sultanları Brezilya ile karşılaşacak! 12:49
Harry Kane transferinin perde arkası! Manchester... Harry Kane transferinin perde arkası! Manchester... 12:38
F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? 11:59
"Kiralık olarak geldim ama..." "Kiralık olarak geldim ama..." 11:53
Daha Eski
Atalanta - Raków maçı saat kaçta? Atalanta - Raków maçı saat kaçta? 11:49
Trendyol 1. Lig'e 6. hafta maçları! Trendyol 1. Lig'e 6. hafta maçları! 11:46
Rangers - Real Betis maçı saat kaçta? Rangers - Real Betis maçı saat kaçta? 11:43
F.Bahçe'de Balkan rüzgarı! F.Bahçe'de Balkan rüzgarı! 11:38
Stefan Kuntz: En büyük hayalim... Stefan Kuntz: En büyük hayalim... 11:37
Sparta Prag - Aris Limassol maçı saat kaçta? Sparta Prag - Aris Limassol maçı saat kaçta? 11:28