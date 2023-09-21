MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! | 2023 Eylül Merkez Bankası faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 25'e yükselten Merkez Bankası'nın bu kararı ardından Eylül ayı faiz kararı merak uyandırmıştı. Merkez Bankası'nın Eylül ayı için aldığı karar arama motorlarında 2023 Merkez Bankası Eylül faiz kararı yüzde kaç oldu? Arttı mı, yükseldi mi? soruları ile araştırılıyor. İşte Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı...
2023 MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?
Para Politikası Kurulu, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.