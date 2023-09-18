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X Æ A-12 NE DEMEK? HANGİ ANLAMA GELİYOR VE NASIL OKUNUR?

Dünya haberleri... X Æ A-12 nedir? Ne anlama gelmektedir? şeklinde soruları arama motorlarına yazanlar internet üzerinden yanıtları bulmaya çalışıyor... Peki, Elon Musk'ın oğlu "X Æ A-12" nasıl okunur, ne demek, isminin anlamı nedir? İşte detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:44 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 13:40
X Æ A-12 NE DEMEK? HANGİ ANLAMA GELİYOR VE NASIL OKUNUR?

Dünyadan son dakika haberleri.... Herkesçe merak edilen X Æ A-12 aslında Elon Musk ile Kanadalı müzisyen Grimes'in 2020 yılında doğan oğullarının ismidir. Bu ad, oldukça sıra dışı, ilginç ve aynı zaman dqa dikkat çekici bir tercih olarak medya ve kamuoyu tarafından uzun bir süredir tartışma konusu olmuştur ve günümüzde de hala bu tartışma yapılmaya devam ediyor...

ELON MUSK'IN OĞLU "X Æ A-12" NE DEMEK? 👀

"X" harfi, Latin alfabesinde "bilinmeyen" veya "değişken" anlamına gelir ve bir tür gizem veya sıra dışılık ifade edebilir.

"Æ" harfi, İskandinav dillerinde ve eski İngilizce'de kullanılan bir karakterdir ve "ash" olarak telaffuz edilir. Grimes, bu harfi sevdiğini ve onun için birçok anlam taşıdığını belirtmiştir.

"A-12" ise Elon Musk ve Grimes'in uçağına atıfta bulunur. SpaceX CEO'su Musk'ın açıklamasına göre "A" uçağın ismini temsil ederken, "12" ise Archangel 12 olarak adlandırılan bir casus uçağına göndermedir.

X Æ A-12 oldukça sıra dışı ve karmaşık bir isimdir. Bu ismi telaffuz etmek ve kullanmak bazı zorluklar yaratsa da, her aile farklı isim tercihlerine sahip olabilir.

ELON MUSK'IN OĞLU "X Æ A-12" NASIL OKUNUR?

X Æ A-12'nin annesi Grimes ismin nasıl telaffuz edildiği konusunda şu şekilde cevap vermişti: "Sadece X harfi gibi okunuyor, sonrasında da A (ey) ve I (ay) harfleri."

Öte yandan Elon Musk şu ifadeleri kullandı: "Önce X'i telaffuz ediyorsunuz, Æ "Ash (eş) şeklinde söyleniyor. A-12 de Archangel 12 anlamına geliyor."

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