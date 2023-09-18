KAAN KAZGAN SAVAŞ CEBECİ KAVGASI! İşte o anlar...

KAAN KAZGAN SAVAŞ CEBECİ KAVGASI | Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgası günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile fitness ve vücut geliştirme antrenörü Savaş Cebeci, bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine laf atarak meydan okuyorlardı. Kavganın videosu Kaan Kazgan tarafından paylaşılırken, videonun paylaşılması sonrası Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaan Kazgan Savaş Cebeci videosunu merak eden vatandaşlar, arama motorlarında "Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgası ne oldu?" ve "Kaan Kazgan Savaş Cebeci neden kavga etti?" gibi soruları aratmaya başladı. İşte Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgasının görüntüleri...

Sosyal medyada fitness yayınları yapan ve çok sayıda takipçisi olan Savaş Cebeci, bir videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" iddiasında bulundu.

Profesyonel dövüşcü Kaan Kazgan ise sosyal medya hesabından kavgaya gittiği görüntüleri 'Geliyorum' ifadeleri ile paylaştı.

KAAN KAZGAN İLE SAVAŞ CEBECİ KAVGA ETTİ!

Bu çıkış üzerine MMA dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu.

İstediğin yerde kavga edebiliriz diyen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci karşı karşıya geldi.

SAVAŞ CEBECİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Kazgan, Cebeci'yi döverek kanlar içinde bıraktı. O anlar kameralara yansıdı.

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında Kick Boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşçüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.

SAVAŞ CEBECİ KİMDİR?

Savaş Cebeci, 17 Ağustos 1974 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Savaş Cebeci, kişisel antrenörlüğünün yanında şahsi Youtube kanalı üzerinden fitness ve vücut geliştirmeyle ilgili videolar çekmektedir.