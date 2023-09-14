SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR? Salavat çeşitleri neler? Salavat Türkçe ve Arapça okunuşu

SALAVAT NEDİR? SALAVAT NASIL GETİRİLİR? - Yılın son kandili olan Mevlid Kandili'nin idrak edildiği günde salavat ile ilgili bilgiler günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "Salavat nedir?", "Salavat nasıl getirilir?" gibi soruları araştırıyor. Peki, Salavat nedir? Salavat çeşitleri nelerdir? İşte detaylar...

SALAVAT NEDİR?

Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ismi zikredildiğinde yapılan duâ demektir.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Salavat şu şekilde getirilir;

"Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir.

Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;

''Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.

Anlamı: Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle.

SALAVAT ÇEŞİTLERİ

1. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'mul'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıymeti.

Anlamı: Yüce Allah'ım Hazreti Muhammed'e binlerce kez Salatu elam eyle ve onu kıyamet günü geldiğinde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a indir.

2. Aleyhisselam

Anlamı: Yüce Allah'ın selamı onun üstüne olsun.

3. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Anlamı: Yüce Allah'ım Sevgilimiz büyüğümüz Peygamberimize evladu iyaline ve ashabına salatu selam eyle. (Selametlik ver, rahmet eyle)

4. Aleyhissalatu Vesselam

Anlamı: Yüce Allah'ın salatu selamı onun üstüne olsun.

5. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike

Anlamı:Yüce Allah'ım kalplerin devası ile doktoru, gözlerin ziyası ve nuru olan, vücutların şifası olan sen Muhammed'e (sav) ashabı ile aline salatu selam eyle.

6. Allahümme salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahümme belliğ minni teyiyeten ve selama.

Anlamı: Ey yüce Allah'ım ruhların içerisinde peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ruhuna, binlerce ceset içerisinde Hazreti Muhammed'in (asv) cesedine kabirler içerisinde Hazreti Muhammedin (sav) kabrine salatu selam eyle ya rab. Ey rabbim benim selamımı sevgili peygamberimiz hazreti Muhammed (sav) 'in aziz ruhuna ulaştır rabbim.

7. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Anlamı: Ey Yüce Allah'ım peygamberimiz ve onun aline evladu iyaline sen rahmet eyle ya rab.

8. Allahümme salli ala seyyi,dina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytine minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesiran kesira

Anlamı: Yüce Allah'ım ferkadan, melevan, cedidan ve asaran yıldızları olduğu sürece Sevgili peygamberimiz Muhammed'e (sav) selam ile salat eyle ya rabbbim. Ehl-i beyti ile onun ruhuna bizlerden selam ve saygı ulaştır.

9. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.

Anlamı: Ya rabbi sevgili peygamberimiz Hazreti muhammed'e (sav)ile Hazreti Muhammed'in (sav) aline nihayetsiz olan ilminin sayısınca selam ve salatu bereketler ihsan eyle ya rabbim.

10. Allahümme salli alaseyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve İsa ve Musa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.

Anlamı: Yüce Allah'ım sevgili peygamberimize, Hazreti İsa'ya, Hazreti Ademe, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e ve bunların içinde gelip geçen tüm peygamberlere rahmet ihsan eyle ya rabbim.

11. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.

Anlamı: Yüce Allah'ım Hazreti ile onun aline sen mübarek eyle. Hazreti İbrahim (sav) ile aline mübarek eylediğin gibi hiç şüphe yok ki sen hamitsin. (Övülmüş olan sadece sensin.) Mecidsin (şan ile şeref sahibi sadece sensin)

12. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulike ve ale'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati.

Anlamı: Yüce Allah'ım Resulün ve kulun olan Hazreti Muhammed'e salat (rahmet eyle) Mümin olan bayan ve erkeklere Müslüman olan bayan ve erkeklere de sen merhamet eyle ya rabbim.

13. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte alla İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.

Anlamı: Ya Rabbim sen Hazreti Muhammed ile onun aline salatu selam eyle. Hazreti İbrahim (sav) ile aline salat ettiğin gibi. Hiç şüphe yok ki sen mecidsin. Şeref ve şan sahibi sensin.

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELER?