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MUZ KREMALI BROWNİ TARİFİ | Muzlu browni nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Browniyi çikolatayla özdeşleşmiş bir tatlı olarak düşünenlerin fikrini değiştirecek tarif muzlu browni, deneyenlerin en sevdiği tatlılar listesinde yerini aldı. Muz ile çikolatanın birbirine yakışan uyumunun tatlı lezzetiyle buluştuğu muz kremalı browniyi evinde yapmak isteyenler arama motorlarında 'Muz kremalı browni tarifi, Muzlu browni nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 14:20 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 14:30
MUZ KREMALI BROWNİ TARİFİ | Muzlu browni nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

MUZ KREMALI BROWNİ TARİFİ | Büyük küçük herkesin bayılarak yediği browninin yoğun çikolatasını hafifletecek bir tat muzlu browni. Yaş pastalardan aşina olduğumu zmuz ve çikolata uyumunu browni ile birleştiren bu tarif, sofraların vazgeçilmezi olacak. Peki Muzlu browni nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

MUZLU BROWNİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

Browni için;

  • 200 gram bitter çikolata
  • 100 gram tereyağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 adet büyük boy yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1/4 su bardağı kakao tozu
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı vanilin özütü veya vanilin tozu

Muz kreması için;

  • 2 adet olgun muz
  • 200 gram krem peynir
  • 1/2 su bardağı pudra şekeri
  • 1/2 çay kaşığı vanilin özütü veya vanilin tozu

Yapılışı:

  • Fırını 180 dereceye (fanlı fırınlar için 160 derece) ısıtın. Kare veya dikdörtgen bir fırın kabını yağlayın veya yağlı kağıt serin.
  • Çikolatayı ve tereyağını bir tencerede düşük ateşte eritin. Karışımı sürekli karıştırarak eritin ve homojen bir kıvama gelene kadar ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
  • Başka bir kapta yumurtaları ve toz şekeri çırpın. Karışımı beyazlayana kadar çırpın. Vanilin özütünü ekleyin ve karıştırın.
  • Eriyip soğuyan çikolata karışımını yumurtalı karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Un, kakao tozu ve tuzu ekleyin, karışım homojen olana kadar karıştırın.
  • Hazırlanan brownie hamurunu fırın kabına dökün ve düzleştirin. Yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Brownie piştiğinde içi hala hafif nemli olmalıdır.
  • Brownie'yi fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
  • Muz kreması için, olgun muzları püre haline getirin. Krem peynir, pudra şekeri ve vanilin özütünü ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Soğuyan brownie'nin üzerine muz kremasını sürün.
  • Dilimleyin ve servis yapın.

Püf Noktaları:

  • Çikolatayı dikkatli eritin.
  • Yumurtaları odanın sıcaklığında bekletin.
  • Brownieyi fırında takip edin.
  • Muz kreması için olgun muzlar kullanın.
  • Muz kremasını pürüzsüz hale getirin.
  • Dilimleri temiz kesin.

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