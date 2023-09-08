Haberler Haberler METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE ANKARA'YA UYARI: Dikkat! Fırtınalı sağanak geliyor

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE ANKARA'YA UYARI: Dikkat! Fırtınalı sağanak geliyor

MEteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Eylül Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunda, İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere birçok kenti uyardı. Kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağışın etkili olacağını belirten uzmanlar, yurdun kuzey ve iç kesimlerindeki kuvvetli sağanağa karşın Güneydoğu'da ise sıcaklıkların mevism normallerine yükseleceğini bildirdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Eylül 2023 hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 08:30 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 08:30
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE ANKARA'YA UYARI: Dikkat! Fırtınalı sağanak geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, 8 Eylül Cuma günü, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda kentte fırtınalı yağış bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından yeni uyarı veren uzmanlar, yağışların yerel sağanak şeklinde görüleceğini ancak rüzgarla birlikte olması sebebiyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte MGM'nin raporuyla 8 Eylül Cuma hava durumu...

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

8 Eylül 2023 Cuma günü, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 29°C

    Parçalı bulutlu

  • İSTANBUL °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğlen kuzey kıyıları ile akşam saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAKARYA °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • DENİZLİ °C, 34°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İZMİR °C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • MUĞLA °C, 34°C

    Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 35°C

    Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ANTALYA °C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • HATAY °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • MERSİN °C, 34°C

    Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 28°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR °C, 24°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KONYA °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • SİVAS °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Düzce, Bolu, Sinop, Artvin ve çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KASTAMONU °C, 26°C

    Parçalı bulutlu

  • SİNOP °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 26°C

    Parçalı bulutlu

  • AMASYA °C, 27°C

    Parçalı bulutlu

  • SAMSUN °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TOKAT °C, 28°C

    Parçalı bulutlu

  • TRABZON °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KARS °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MALATYA °C, 33°C

    Az bulutlu

  • VAN °C, 29°C

    Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

  • GAZİANTEP °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

  • SİİRT °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

  • ŞANLIURFA °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

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