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İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2023 | TYP illere göre kura çekilişi isim listesi asil ve yedekler

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar başta olmak üzere birçok devlet kurumuna yapılacak alımların sonuçları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 81 ilde kura yöntemi ile belirlenecek olan işe alımlar için başvuru yapanlar, birçok ilde kuraların çekilmesiyle sonuç için araştırmaya koyuldu. İŞKUR TYP kura sonuçları asil ve yedekler isim listesini haberimizde bulabilrisiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:32 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:51
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2023 | TYP illere göre kura çekilişi isim listesi asil ve yedekler

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) öncüüğünde gerçekleştiriilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, bakanlıklara bağlı müdürlük ve resmi kurumlarda alımlar başladı. Kura yöntemi ile 81 ilde yapılan alımlarda bazı kurumlar mülakat şartı da öne sürerken bazıları ise kura sonuçlarına bağlı olarak direkt alım yapıyor. İşte illere göre İŞKUR TYP illere göre kura çekilişi isim listesi asil ve yedekler...

TYP İLLERE GÖRE KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ ASİL VE YEDEKLER

İŞKUR TYP kura sonuçları tamamlandıktan sonra Valilik veya ilgili kurum sitelerinden duyuruluyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet kapısından da kolaylıkla sorgulanabiliyor. İŞKUR TYP'ye başvuran adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

👉AFYONKARAHİSAR TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN👈

👉SİVAS TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN👈

👉ŞANLIURFA - SİVEREK TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN👈

👉İSTANBUL TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN👈

👉ANKARA TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN👈

👉İZMİR TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN👈

TYP KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

İlk önce başvuru yaptığınız ilin Valilik veya kurum sitesini kontrol edebilir, sonrasında e-Devlet'ten T.C. Kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptığınızda o şehrin İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.

e-DEVLET TYP KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR TYP ÇALIŞMA ŞARTLARI NEDİR?

Her bir katılımcıya, 22/05/2003 tarihli ve 4857 işsayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılır.

2023 Günlük Net Asgari Ücret: 380,07₺

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır. haftalık yararlanma süresi ise 45 saattir.

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