SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU EKRANI 2023 - Sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları

Sözleşmeli er başvurusu için süreç başladı. 2023 yılında yapılacak olan sözleşmeli er temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen 2023 yılı kontenjanları dahilinde icra edilecek. Başvurular 21 Ağustos ile 1 Ekim tarih aralığında alınacak.

Alımlar, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı Sözleşmeli Er temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dâhilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile Seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları, internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca idarece gerekli görüldüğünde adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli olacaktır. Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.

Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Klavuzda örneği bulunan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır. ğ. Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet, diploma, sertifika, milli sporcu belgesi, başarı belgesi, bonservis, mesleki eğitim belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar;

(1) K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından tercih önceliğine göre birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerini başvuru programında mutlaka belirtecek,

(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak,

(3) K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.

Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.