Haberler Haberler GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 AĞUSTOS 2023 | Dolunay Balık burcunda

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 AĞUSTOS 2023 | Dolunay Balık burcunda

Mavi Ay olarak da bilinen Süper Dolunay, görsel şölen yaşatmasının ardından birçoğumuzun göğsüne bir fil oturtup geceden çekildi. Balık burcundaki hareketlerine devam edecek olan Ay, geçmişle hesaplaşmaları da beraberinde getiriyor. Haksızlık ettiğiniz kişileri düşünüp üzülmek yerine, başta kendinize ettiğiniz haksızlıkları hatırlamakta fayda var. Mazinin ağır yükünü geleceğe taşımaktan vazgeçin. İşte 31 Ağustos 2023 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 08:00
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 AĞUSTOS 2023 | Dolunay Balık burcunda

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 AĞUSTOS 2023 | Bugün Ay, Balık burcundaki hareketlerini sürdürürken Dolunay etkisi birçoklarının geçmiş kapıları aralamasına neden olabilir. Herhangi bir sebeple hatırlayacağınız geçmişten bir anı, sizi yıllar öncesine sürüklerken geçmişte yağtığınız hatalardan öğrendikleri sorgualayacağınız, 'keşke'lerle dolu bir gün yaşayabilirsiniz. Fakat geçmişin bugünü gölgelemesine izin vermemelisiniz. Unutmayın ki geçmişte şartlar bugünkü gibi olsaydı o zaten geçmiş olmazdı. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte 31 Ağustos 2023 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

31 Ağustos Perşembe günü, kendinizi yeni bir başlangıç yapmak için hazır hissedebilirsiniz. İş veya okulda yeni bir fırsat yakalayabilir veya kişisel hayatınızda bazı önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Bu değişiklikler, sizi daha mutlu ve tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olabilir.

BOĞA BURCU

Yaratıcılığınız ve üretkenliğiniz artabilir. Yeni bir projeye başlamak veya bir hobiye daha fazla zaman ayırmak için harika bir gün. Ayrıca, finansal durumunuzda bazı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Yeni insanlarla tanışmak ve sosyalleşmek için harika bir gün. Bir partiye gitmek, bir seyahat planlamak veya bir topluluk etkinliğine katılmak için ideal bir gün. Ayrıca, ilişkilerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Kendinizi daha evcil ve rahat hissedebilirsiniz. Evinizi dekore etmek, bir şeyler pişirmek veya sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmek için harika bir gün. Ayrıca, yakın ilişkilerinize daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU

İddialı ve hırslı olduğunuz bir gün. Yeni hedefler belirlemek veya kariyerinizde ilerlemek için harika bir gün. Ayrıca, liderlik rollerinde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bugün yine organize ve üretkensiniz. İş veya okul projelerinizi tamamlamak için harika bir gün. Ayrıca, sağlığınıza ve zindeliğinize daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Kendinizi daha diplomatik ve uzlaştırıcı hissedebilirsiniz. Çatışmaları çözmek veya anlaşmalar yapmak için harika bir gün. Ayrıca, aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU

Yeni ilişkilere başlamak veya mevcut ilişkilerinizde tutkuyu yeniden alevlendirmek için harika bir gün. Ayrıca, gizli projeler üzerinde çalışmak için harika bir gün.

YAY BURCU

Yeni şeyler denemek veya seyahat etmek için harika bir gün. Ayrıca, daha fazla özgürlük ve bağımsızlık arayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Bugün, kendinizi daha sorumlu ve kararlı hissedebilirsiniz. Uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için harika bir gün. Ayrıca, kariyerinizde ilerlemek için çaba gösterebilirsiniz.

KOVA BURCU

Orijinal ve yaratıcı bir gününzdesiniz. Yeni fikirler ve projeler geliştirmek için harika bir gün. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine katılmak isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU

Şefkatli ve empatik olmanız sizi güçsüz biri yapmaz. Başkalarına yardım etmek veya gönüllülük yapmak için harika bir gün. Ayrıca, ruhsal gelişiminize daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz.

DİĞER
Bayramdan bayrama Atatürkçüler! Disney Plus'a tek laf edemeyen Tarkan, Şahan Gökbakar, Eda Ece gibi ünlü isimlerden iki yüzlü tavır!
Memur ve memur emeklisi zammında geri sayım! Gözler toplantıdan çıkacak kararda! Hangi meslek ne kadar alacak?
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Güneş o isme sıcak bakıyor
Gece 2'de transfer toplantısı! Cimbom'dan 4 Eylül planı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yatılı lise başvuru sonuçları 2023 (MEB LGS)
S SPORT PLUS CANLI İZLE
İstanbul namaz vakitleri 2023
MEMUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Hakem Kurulu son toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor?
Deprem son dakika 31 Ağustos 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngilizlerden Donny iddiası İngilizlerden Donny iddiası 01:10
G.Saray'da ayrılık! İşte yıldız ismin yeni takımı G.Saray'da ayrılık! İşte yıldız ismin yeni takımı 00:32
G.Saray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu G.Saray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu 00:32
Kartal'dan Livakovic ve Morelos sözleri! Kartal'dan Livakovic ve Morelos sözleri! 00:32
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 00:32
Şenol Güneş'ten Onana sözleri! Ayrılacak mı? Şenol Güneş'ten Onana sözleri! Ayrılacak mı? 00:32
Daha Eski
İtalyanların Torreira planı ortaya çıktı! İtalyanların Torreira planı ortaya çıktı! 00:32
O yıldızdan F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber! O yıldızdan F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber! 00:32
F.Bahçe'de Tango zamanı! F.Bahçe'de Tango zamanı! 00:32
Ramos transferinde son dakika! G.Saray için İstanbul'a... Ramos transferinde son dakika! G.Saray için İstanbul'a... 00:32
F.Bahçe'de Emre Mor gelişmesi! F.Bahçe'de Emre Mor gelişmesi! 00:32
ÜLKE PUANI SON DURUM: Ve İskoçya'yı geride bıraktık! ÜLKE PUANI SON DURUM: Ve İskoçya'yı geride bıraktık! 00:32