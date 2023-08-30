Haberler Haberler 30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2023? | 30 Ağustos Çarşamba hastane, eczane, sağlık ocağı, ASM, noter, adliyeler çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2023? | 30 Ağustos Çarşamba hastane, eczane, sağlık ocağı, ASM, noter, adliyeler çalışıyor mu?

30 Ağustos Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümü olması sebebiyle tüm yurtta heyecanla bekleniyor. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen zafer kutlamalarında, milli bayramlar resmi tatil sayıldığından resmi kurum ve kuruluşların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 30 Ağustos 2023 bankalar açık mı? 30 Ağustos Çarşamba hastane, eczane, sağlık ocağı, ASM, noter, adliyeler çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 08:00
30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2023? | 30 Ağustos Çarşamba hastane, eczane, sağlık ocağı, ASM, noter, adliyeler çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2023? | Türk tarihinin en önemli günlerinden olan Büyük Taarruz'un yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki 30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos Çarşamba hastane, eczane, sağlık ocağı, ASM, noter, adliyeler çalışıyor mu? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS 2023 BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan bankalar kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan bankacılar, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. (Çalışma saatleri bankadan bankaya göre farklılık göstermektedir.)

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan hastaneler kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan doktorlar, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. (Çalışma saatleri hastanelere göre farklılık göstermektedir.) Ancak hastanelerin Acil Servis bölümleri, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan eczaneler kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan eczane görevlileri, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan Sağlık Ocakları kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan Sağlık Ocağı görevlileri, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 ASMLER AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan ASM görevlileri, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan Noterler kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan Noter görevlileri, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi noterler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

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30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 ADLİYELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan adliyeler kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan adliye görevlileri, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi adliyeler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

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