Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu 25 Ağustos? - AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu 25 Ağustos? - AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem felaketi ile her zaman iç içe olan ülkemizde son olarak yaşanan ve asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların ardından vatandaşlar, gün içinde meydana gelen depremleri sıklıkla araştırıyor. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 11 ilin yıkıcı ve tamiri güç hasar aldığı asrın felaketinin yaraları sarılırken etkileri de artçı depremlerle devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hazırladığı 25 Ağustos 2023 tarihli son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 08:20
DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu 25 Ağustos? - AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM SON DAKİKA 25 AĞUSTOS | Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalmaktadır. Son olarak Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen iki şiddetli depremden 11 il büyük ölçüde etkilenerek yıkıcı hasar almıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıları doğuruyor. İşte son dakika deprem haberleri, 25 Ağustos deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

25 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman 2023, saat kaçta? Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Son dakika: ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump tutuklandı! Hapse girdi sabıka fotoğrafı çektirdi
ManU'dan F.Bahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı
Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS A Grubu 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girilir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı detayları!
KPSS TABAN PUANLAR 2023 | KPSS A Grubu atanmak için kaç puan gerekir?
İstanbul namaz vakitleri 2023
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 AĞUSTOS | Haftanın son iş gününde neler yaşayacaksınız? Başarı bugün sizinle!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potada şov zamanı Potada şov zamanı 01:17
Yenilmezler Yenilmezler 01:16
Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm! Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm! 00:17
İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum 00:17
F.Bahçe İstanbul'da avantajı kaptı! F.Bahçe İstanbul'da avantajı kaptı! 00:17
Kartal 90+4'te kazandı! Kartal 90+4'te kazandı! 00:17
Daha Eski
İsmail Kartal: 2. golü de bulacaklardı ama... İsmail Kartal: 2. golü de bulacaklardı ama... 00:17
Şenol Güneş: Avantajlı skor ama... Şenol Güneş: Avantajlı skor ama... 00:17
Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı! Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı! 00:17
Altay Bayındır'dan taraftara maç öncesi veda! Altay Bayındır'dan taraftara maç öncesi veda! 00:17
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:17
F.Bahçe - Twente maçında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart! F.Bahçe - Twente maçında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart! 00:17