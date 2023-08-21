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MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Muhteşem Yedili filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın üstlendiği 2016 yapımı Muhteşem Yedili filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Muhteşem Yedili filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:50
MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Muhteşem Yedili filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Muhteşem Yedili filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Muhteşem Yedili filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı aksiyon, macera filmi Muhteşem Yedili detayları haberimizde...

MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Rose Creek adlı küçük bir kasabanın halkı, kasabayı yöneten Bartholomew Bogue adlı sanayicinin insanlık dışı uygulamalarından usanmıştır. Kendilerini bu zor durumdan kurtarmak için aralarında ödül avcılarının, kanun kaçaklarının, kumarbazların da bulunduğu 7 silahlı adamı, kasabalarını koruması için kiralarlar. Her birinin farklı bir hikâyesi olan bu 7 adam kasaba halkını da silah kullanabilecek şekilde eğitir ve acımasız bir savaş başlar.

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MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Denzel Washington
  • Chris Pratt
  • Ethan Hawke
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