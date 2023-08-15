Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu 15 Ağustos? - AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu 15 Ağustos? - AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem felaketi ile her zaman iç içe olan ülkemizde son olarak yaşanan ve asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların ardından vatandaşlar, gün içinde meydana gelen depremleri sıklıkla araştırıyor. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 11 ilin yıkıcı ve tamiri güç hasar aldığı asrın felaketinin yaraları sarılırken etkileri de artçı depremlerle devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hazırladığı 15 Ağustos 2023 tarihli son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 08:00
DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu 15 Ağustos? - AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM SON DAKİKA 15 AĞUSTOS | Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalmaktadır. Son olarak Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen iki şiddetli depremden 11 il büyük ölçüde etkilenerek yıkıcı hasar almıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıları doğuruyor. İşte son dakika deprem haberleri, 15 Ağustos deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

15 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Şarkıcı Hadise’den eski eşine olay gönderme! Hadise ile Mehmet Dinçerler’in jet evliliği aynı hızla bitmişti…
Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak'tan yaklaşan seçimlere ilişkin önemli değerlendirmeler... "Berat Albayrak yeni bir nesil yetiştiriyor"
F.Bahçe genç stoperin transferini açıkladı!
Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toplu İş Sözleşmesi 3. toplantı ne zaman 2032?
DGS tercihleri ne zaman 2023?
Günlük burç yorumları 15 Ağustos: Aşk, para, iş, dostluk... Bugün sizi neler bekliyor?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk talep etti yönetim harekete geçti! Orta sahaya 4 aday Buruk talep etti yönetim harekete geçti! Orta sahaya 4 aday 01:05
Toroğlu'dan flaş sözler! "Kırmızı kart görmeliydi" Toroğlu'dan flaş sözler! "Kırmızı kart görmeliydi" 01:01
Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu! Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu! 00:44
Fırtına'ya 2 yıldız birden! Anlaşma sağlandı Fırtına'ya 2 yıldız birden! Anlaşma sağlandı 00:44
Şenol Güneş'ten Talisca sözleri! Şenol Güneş'ten Talisca sözleri! 00:44
Toroğlu'dan flaş sözler! "Kırmızı kart görmeliydi" Toroğlu'dan flaş sözler! "Kırmızı kart görmeliydi" 01:00
Daha Eski
Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi... Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi... 00:44
Beşiktaş yıldız ismin transferini açıkladı! Beşiktaş yıldız ismin transferini açıkladı! 00:44
Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i 00:44
Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu! Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu! 00:44
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:44
F.Bahçe genç stoperin transferini açıkladı! F.Bahçe genç stoperin transferini açıkladı! 00:44