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YKS ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN 2023? | YKS elektronik kayıt nasıl yapılır? e-Kayıt zorunlu mu?

YKS'nin üç oturumdan oluşan üniversiteye giriş sınavlarında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. TYT, AYT ve TYT sınavlarından tercih yapmak isteyen adaylar, elektronik kayıtların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023? YKS elektronik kayıt nasıl yapılır? e-Kayıt zorunlu mu? Detaylar ve YKS sürecine ilişkin merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 14:31
YKS ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN 2023? | YKS elektronik kayıt nasıl yapılır? e-Kayıt zorunlu mu?

YKS elektronik kayıtlar için geri sayım devam ediyor. 27 Temmuz'da başlayan tercihlerde son gün 8 Ağustos olarak belirlenirken tercihleri arasındaki herhangi bir üniversiteye yerleşen adaylar, öncelikle elektronik kayıt sistemi ile okuul kaydını yapacak. Peki YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023? YKS elektronik kayıt nasıl yapılır? e-Kayıt zorunlu mu? İşte detaylar...

YKS ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN 2023? SON GÜN HANGİ TARİH?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek.

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YKS ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da bilinir. e-Devlet üzerinden alınan elektronik kayıt, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

Adayların "e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde" dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır. E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

ELEKTRONİK KAYIT YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Üniversite kayıtları için ilk olarak, elektronik kayıtlar alınıyor. Sonrasında her üniversitede farklılık gösteren kayıt işlemleri başlıyor.

Bazı üniversitelerde online kayıt işlemleri yeterli gelirken, bazı üniversitelerde belge ve evraklar elden teslim ediliyor.

Elektronik sınavla veya özel yetenek sınavlarıyla alım yapan bölümler ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim gibi programlarda e-kayıt tek başına kabul edilmemektedir. Bunlar için okula giderek bizzat kayıt yapmanız gerekmektedir.

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