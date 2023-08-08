GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Galatasaray Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2023, GSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) (Bk.37) TYT 25/26 379,3 256.899
- Gemi Makineleri İşletmeciliği (İÖ) (Bk.37) TYT 25/26 374,07 277.654
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk (Fransızca) EA 35/36 528,45 164
- İşletme (Fransızca) EA 30/31 495,73 1.448
- İktisat (Fransızca) EA 30/31 492,72 1.663
- Uluslararası İlişkiler (Fransızca) EA 30/31 489,8 1.890
- Siyaset Bilimi (Fransızca) EA 30/31 479,61 2.906
- Sosyoloji (Fransızca) EA 30/31 452,02 8.093
- Felsefe (Fransızca) EA 30/31 433,17 15.666
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) SAY 30/31 529,96 3.131
- Endüstri Mühendisliği (Fransızca) SAY 30/31 521,09 6.233
- Matematik (Fransızca) SAY 30/31 480,36 31.480
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İletişim(Fransızca) SÖZ 30/31 472,85 936
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) DİL 30/31 486,93 3.656