PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | Polislik başvuru tarihleri, taban puanları

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | Polis olmak isteyen adayların üniversite eğitimi için başvurdukları Polis Meslek Yüksekokulu'nun, 2023 - 2024 eğitim dönemi için öğrenci alım ilanını ne zaman yayımlayacağı merak ediliyor. YKS'ye katılan adayların başvuracağı ve TYT puanının yanı sıra sağlık taraması, spor sınavı ve mülakatla alım yapan PMYO hakkında merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? POLİSLİK BAŞVURU TARİHLERİ

Polis Meslek Yüksek Okulu için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. PMYO'da eğitim görebilmek için YKS TYT puan türünden 250 puan almak gerekirken 2023 polislik taban puanları ve kontenjanları ise henüz belli olmadı. Polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,

Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,

Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,

Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU TABAN PUANLARI

Yıllara göre PMYO taban puanları aşağıdaki gibidir:

2017 260 ham puan

2018 260 ham puan

2019 250 ham puan

2020 Alım Yapılmadı

2021 250 ham puan

2022 250 ham puan

2022 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU TALİMATI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Fiziki Yeterlilik Parkuru ölçülerek önce etaplarda yerleştirilecek aletlerin yerleri tespit edilerek bantlar yapıştırılacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

Aday "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.

1) Sıçrama tahtası etabı; İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 6 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır.

Adayın;

• Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.

• Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacaktır. Bu istasyonu geçebilmek için 6 sıçrama hareketinin en az bir tanesi nizami olarak yapılması gerekmektedir. (Nizami sıçrama hareketi; çift ayakla sıçramak suretiyle her iki ayağın sıçrama tahtasının diğer tarafına geçmesidir.) Aday sıçrama hareketlerinin hiç birini nizami olarak yapmaması durumunda diskalifiye edilerek elenecektir.

• Adayın sıçrama tahtasındaki nizami atlayışları parkurda görevli Öğretim Görevlisi tarafından sesli olarak açıktan sayılır.

2) Lastik içerisinden geçme etabı; Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak geçecektir. Lastiklerin ebadı 205*55*16 inch olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

Adayın;

• Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemesinin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.

• Adayın bu istasyonu geçebilmesi için lastiklerin en az bir tanesinin içerisine nizami olarak basması gerekmektedir.

• Hiçbir lastiğin içerisine basmadan geçen aday diskalifiye edilerek elenir.

3) Ağırlık taşıma etabı; Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15x2) ağırlığındaki, kadın adaylar 20 Kg (10x2) ağırlığındaki iki kum torbasını, aralarında 16 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır.

Adayın;

• Ağırlıklarla her iki dubanın arkasından dolaşarak ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan, iki duba arasındaki mesafeyi tamamlamadan eksik bırakan, herhangi bir mesafede ağırlığı bırakan veya atan aday diskalifiye edilerek elenir.

• Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına 1 (bir) saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Ayrıca aralarında, 16 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak etabı tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönerek etabı eksik bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.

• Belirlenen mesafeyi tamamlayarak ağırlıkları aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Aday ağırlıklarla dubaların arkasından dönerken ağırlıkların her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, ağırlıkların bir tanesini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Ağırlık torbaları, ikinci dubanın sağ tarafına 20 cm mesafeden sonra torbaların arasında içten içe 50 cm mesafe olacak ve torbaların tutma kısımları birbirine paralel olacak ve iç kısımdaki boşluklar birbirine bakacak şekilde yerleştirilir.

4) Sağlık topuna dokunma etabı; Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta arasında mesafesi 9 metre olan ve yerde duran sağlık toplarından önce koşu istikametinde ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır.

• Sağlık toplarına dokunma etabında eller sağlık topuna mutlaka dokunacaktır.

Adaya;

• Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

• Aday koşu istikametinde en uzaktaki ikinci topa ilk dokunuşunu yaptıktan sonra geriye dönüş yapmadan, diğer etaba geçmesi durumunda, iki sağlık topu arasındaki gidiş-dönüş-gidiş mesafesini katetmeyerek kendisine avantaj sağlamasından dolayı 4 (dört) saniye ve iki eksik dokunmasından dolayı 4 (dört) saniye olmak üzere adaya toplam 4+4=8 (sekiz) saniye ceza olarak verilir ve bitiş süresine eklenir.

• Adayın topa dokunmasından dolayı topların top haznesinden çıkması durumunda aday, topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır.

• Aday koşu istikametindeki ilk topa dokunup veya hiçbir topa dokunmadan diğer etaba geçmesi durumunda diskalifiye edilerek elenecektir.

5) Takla atma etabı; Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır.

• Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan veya dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.

6) Slalom koşu etabı; Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır.

Adayın;

• Her bir eksik geçiş veya çubuk deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

• Slalom etabında, ilk iki çubuğun etrafından dolaşmadan üçüncü slalom çubuğundan başlayarak etabı tamamlayan adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 4 (dört) saniye ilave edilecektir.

• Slalom etabında, ilk dört slalom çubuğunun arkasından dolaştıktan sonra son iki slalom çubuğunun arkasından dolaşmadan diğer etaba geçen adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 4 (dört) saniye ilave edilecektir.

• Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde aday, diskalifiye edilerek elenecektir.

7) Engel etabı; Engel etabında 5 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği çıtanın üstünden 50 cm., alttan geçilecek engel yüksekliği çıtanın altından 120 cm. ve iki çıta arasındaki mesafe içten içe 138 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan, üstten olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur.

Adayın;

• Bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

• Bu istasyonu geçebilmek için adayın engellerden en az bir tanesini nizami olarak geçmesi gerekmektedir. Aday engellerin hiçbirini nizami geçmemesi durumunda diskalifiye edilerek elenecektir.

• Adayın parkuru tamamladıktan sonra engel etabındaki çıtalardan herhangi birinin devrilmesi veya yerinden çıkması durumunda adaya ceza verilmez.

8) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre, adayın bitiş çizgini geçmesiyle durur.

Adayın sensörlerin algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi ya da herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir. Herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.

Adayın bitiş çizgisine kendini atarak veya düşerek kronometreyi durdurması halinde adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun bitiş çizgisinin içerisinde durağan kalması durumunda adayın bitiş süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilir. Eğer adayın hareketi devam eder ve vücudunun tamamı bitiş çizgisini geçerse ceza verilmez.

Adayın bitiş çizgisine düşerek veya kendini atması durumunda kronometre hala çalışıyorsa aday kendisi kalkıp bitiş çizgisini geçene kadar kronometre çalışmaya devam eder ve adaya komisyonca kesinlikle müdahale edilmez.

9) Fiziki Yeterlilik Parkuru içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenecektir.

Fiziki Yeterlilik Parkurunda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik engeli, sağlık toplarına dokunmalar, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçebilmeleri için her istasyonda en az bir hareketi nizami yapma zorunluluğu vardır.

Her istasyonda en az o istasyon hareketinden bir tanesini nizami yapamayan aday bir sonraki istasyona geçemez ve diskalifiye edilerek elenir.

10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlayacaktır.

12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

Polis Meslek Yüksekokulu aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziki yeterlilik aşamasında; polislik mesleğini icra edecek adayların, denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk, kuvvet ve esneklik açısından, polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. POMEM fiziki yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için, oluşturulan parkuru erkek adayların en fazla 48 saniye, kadın adayların ise en fazla 51 saniye ile tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar ile 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara "0" sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

Not: Fiziki Yeterlilik Sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.