Haberler Haberler KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2., 3. oturum kaç dakika sürecek?

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2., 3. oturum kaç dakika sürecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'de alan bilgisi testi, ÖSYM tarafından 28-29 Temmuz tarihlerinde uygulanacak. 2 oturumdan oluşan ve kamu yönetiminden hukuka birçok alandan adayın katılacağı memuriyet sınav hakkında arama motorlarında 'KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2., 3. oturum kaç dakika sürecek?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 10:10
KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2., 3. oturum kaç dakika sürecek?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Alan Bilgisi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan adaylar sınav salonlarında, yakınları ise bahçede ter dökerken 28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak ilk iki oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye adayları yarışacak. 30 Temmuz günü yapılacak 3. oturumda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik adayları ter dökerken 'KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? KPSS salona son giriş saati kaç? 1., 2. oturum kaç dakika sürecek?' soruları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023?

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri adaylarının katılacağı KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu saat 10.15'te başlayacak. Hukuk, İktisat ve Maliyeci adayların ter dökeceği 29 Temmuz tarihinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu ise 14.45'te başlayacak. 30 Temmuz Pazar günü yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu da yine 10.15'te başlayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM

Başlama saati: 10.15

Bitiş saati: 12.45

KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM

Başlama saati: 14.45

Bitiş saati: 17.15

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM

Başlama saati: 10.15

Bitiş saati: 12.45

KPSS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Saat 10.15'te yapılacak oturumlar için sınava son giriş saati 10.00; 2. oturum için ise 14.30 olarak belirlenmiştir. Bu saatten sonra sınava gelen adaylar, sınav salonlarına alınmayacaktır.

1., 2., 3. OTURUM KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM

120 soru - 150 dakika

KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM

120 soru - 150 dakika

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM

120 soru - 150 dakika

DİĞER
Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde boşanmıştı...
Mesele ağaç değil! Akbelen'deki CHP-HDP provokasyonunun perde arkası ortaya çıktı: 'Çakma' çevreciler
G.Saray'dan ayrılırken gönülleri fethetti!
Sürpriz talip! Temasa geçtiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi sorgulama 2023
KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023
KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanya - Kolombiya maçı saat kaçta? Almanya - Kolombiya maçı saat kaçta? 09:31
Norveç - Filipinler maçı saat kaçta? Norveç - Filipinler maçı saat kaçta? 09:16
G.Saray'dan ayrılırken gönülleri fethetti! G.Saray'dan ayrılırken gönülleri fethetti! 09:13
İsviçre - Yeni Zelanda maçı saat kaçta? İsviçre - Yeni Zelanda maçı saat kaçta? 09:11
Real Madrid'i 'Barça'ladı! Real Madrid'i 'Barça'ladı! 08:00
F.Bahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı... F.Bahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı... 07:52
Daha Eski
Sürpriz talip! Temasa geçtiler Sürpriz talip! Temasa geçtiler 07:39
F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli 00:04
F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! 00:04
G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi 00:04
F.Bahçe'nin Dominguez inadı! F.Bahçe'nin Dominguez inadı! 00:04
Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... 00:03