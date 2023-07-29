Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM | 29 Temmuz deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM | 29 Temmuz deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde alınan yıkıcı hasar, ülkemizde depreme olan hassasiyeti daha da yoğun hale getirdi. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği şiddetli iki sarsıntının ardından günlük fay hattı faaliyetleri ve sarsıntılar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Arama motorlarında sorgulanan en güncel deprem haberleri, 29 Temmuz'da yaşanan deprem ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri hakkındaki bilgilerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 08:20 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 08:30
SON DAKİKA DEPREM | 29 Temmuz deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA 29 TEMMUZ | Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalmaktadır. Son olarak Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen iki şiddetli depremden 11 il büyük ölçüde etkilenerek yıkıcı hasar almıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıları doğuruyor. İşte son dakika deprem haberleri, 29 Temmuz deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

29 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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