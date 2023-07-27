MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 27 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?

MasterChef ile lezzet yarışı hızla sürüyor. Mavi ve kırmızı takımlar tezgah başında ellerinden geleni yaparak şeflerden tam puan almak için gayret etti. İki takım da muhteşem bir düelloya çıktı. İşte, MasterChef All Star haftanın son eleme adayları...

Kıran kırana yarışın kazananı mavi takım oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık rekabeti için yeniden stüdyoya girdi.

Kırmızı takımda ise Sefa, Berker ve Tahsin en başarılı bulunan üç isim oldu. Dokunulmazlık 3 isim arasından Tahsin'e gitti ve gecenin ilk eleme adayını seçti.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Son olarak eleme adayları belirlendi. Kırmızı takımda günün ilk eleme adayı Eda oldu.

Diğer eleme adayı ise oylama sonunda Büşra olarak belirlendi.

Haftanın eleme adayları: Rıfat, Tolga, Mert, Çağatay, Eda ve Büşra.